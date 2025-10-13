

OPTIVEXPRO MT5 – O poder do scalping inteligente e do crescimento acumulativo real



Esqueça os sistemas lentos e os sinais imprevisíveis.

OPTIVEXPRO MT5 não é apenas mais um Expert Advisor – é um motor de scalping de precisão projetado exclusivamente para o Ouro (XAUUSD), capaz de executar centenas de microoperações todos os dias, transformando cada movimento do mercado em lucro.

Desenvolvido para traders que buscam crescimento diário real e consistente, o OPTIVEXPRO combina tomada de decisão inteligente, execução ultrarrápida e gestão avançada de capital em um sistema compacto e totalmente automatizado.





O que torna o OPTIVEXPRO diferente

Enquanto a maioria dos EAs espera pela “configuração perfeita”, o OPTIVEXPRO cria suas próprias oportunidades através de um fluxo contínuo de microoperações.

Cada operação busca apenas alguns pontos, mas, multiplicadas por centenas de execuções diárias, os resultados tornam-se exponenciais. Isto não é teoria — é lucro acumulativo real, comprovado em operação ao vivo.

Especificações principais

Instrumento: XAUUSD (Ouro)

Timeframes: M1 ou M5

Tipo de trading: Scalping automático de alta frequência

Saldo mínimo: $250

Saldo recomendado: $500+



Compatível com Prop Firms — Passe o desafio de financiamento com confiança

O OptivexPro é totalmente otimizado para as condições de trading das Prop Firms, oferecendo resultados consistentes com baixo drawdown e controlo preciso de risco.

Cumpre os rigorosos requisitos dos principais programas de financiamento, sendo a escolha perfeita para contas pessoais e financiadas.

Muitos traders usam o OptivexPro para passar os desafios de financiamento e manter contas financiadas com crescimento estável e gestão profissional de risco.

Vantagens centrais

Lógica inteligente que se adapta instantaneamente ao comportamento do preço

Execução de alta frequência com latência mínima

Proteção automática de capital e controle dinâmico de lote

Funciona 24/7 — totalmente autônomo

Projetado tanto para iniciantes quanto para profissionais exigentes

Ambiente recomendado

Plataforma MetaTrader 5

VPS com baixa latência

Por que os traders escolhem o OPTIVEXPRO

Porque oferece consistência real, não sorte.

Porque realiza centenas de operações por dia, não apenas algumas.

Porque foi criado para acumular lucro, não para apostar em direções.

Comece com $250, ou opere profissionalmente com $500+ e veja como o OPTIVEXPRO transforma a volatilidade em um fluxo constante de renda.

Sem exageros. Sem adivinhações. Apenas precisão, velocidade e desempenho acumulativo puro.