OPTIVEXPRO MT5 – O poder do scalping inteligente e do crescimento acumulativo real
Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another.
Esqueça os sistemas lentos e os sinais imprevisíveis.
OPTIVEXPRO MT5 não é apenas mais um Expert Advisor – é um motor de scalping de precisão projetado exclusivamente para o Ouro (XAUUSD), capaz de executar centenas de microoperações todos os dias, transformando cada movimento do mercado em lucro.
Desenvolvido para traders que buscam crescimento diário real e consistente, o OPTIVEXPRO combina tomada de decisão inteligente, execução ultrarrápida e gestão avançada de capital em um sistema compacto e totalmente automatizado.
O que torna o OPTIVEXPRO diferente
Enquanto a maioria dos EAs espera pela “configuração perfeita”, o OPTIVEXPRO cria suas próprias oportunidades através de um fluxo contínuo de microoperações.
Cada operação busca apenas alguns pontos, mas, multiplicadas por centenas de execuções diárias, os resultados tornam-se exponenciais. Isto não é teoria — é lucro acumulativo real, comprovado em operação ao vivo.
Especificações principais
Instrumento: XAUUSD (Ouro)
Timeframes: M1 ou M5
Tipo de trading: Scalping automático de alta frequência
Saldo mínimo: $250
Saldo recomendado: $500+
Compatível com Prop Firms — Passe o desafio de financiamento com confiança
O OptivexPro é totalmente otimizado para as condições de trading das Prop Firms, oferecendo resultados consistentes com baixo drawdown e controlo preciso de risco.
Cumpre os rigorosos requisitos dos principais programas de financiamento, sendo a escolha perfeita para contas pessoais e financiadas.
Muitos traders usam o OptivexPro para passar os desafios de financiamento e manter contas financiadas com crescimento estável e gestão profissional de risco.
Vantagens centrais
Lógica inteligente que se adapta instantaneamente ao comportamento do preço
Execução de alta frequência com latência mínima
Proteção automática de capital e controle dinâmico de lote
Funciona 24/7 — totalmente autônomo
Projetado tanto para iniciantes quanto para profissionais exigentes
Ambiente recomendado
Plataforma MetaTrader 5
VPS com baixa latência
Por que os traders escolhem o OPTIVEXPRO
Porque oferece consistência real, não sorte.
Porque realiza centenas de operações por dia, não apenas algumas.
Porque foi criado para acumular lucro, não para apostar em direções.
Comece com $250, ou opere profissionalmente com $500+ e veja como o OPTIVEXPRO transforma a volatilidade em um fluxo constante de renda.
Sem exageros. Sem adivinhações. Apenas precisão, velocidade e desempenho acumulativo puro.
Very Good EA if u set properly... u can make it high risk or low risk...not for who got low deposit and fast money