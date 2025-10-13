OptivexPro MT5

OPTIVEXPRO MT5 – 知的スキャルピングと真の累積成長の力


Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another.

遅いシステムや予測不能なシグナルは忘れてください。

OPTIVEXPRO MT5は、単なるEAではなく、ゴールド（XAUUSD）専用に設計された高精度スキャルピングエンジンであり、1日に数百回のマイクロトレードを実行し、市場のあらゆる動きを利益に変えます。

安定した日次成長を求めるトレーダーのために開発され、知的判断、超高速執行、そして高度な資金管理を一体化した完全自動システムです。

OPTIVEXPROの違い

多くのEAが「完璧なセットアップ」を待つ中、OPTIVEXPROは継続的なマイクロトレードの流れで自らチャンスを生み出します。
各トレードはわずか数ポイントを狙いますが、1日に何百回も繰り返すことで結果は指数関数的に増加します。これは理論ではなく、実際の市場で得られる累積利益です。

主な仕様
取引対象：XAUUSD（ゴールド）
時間足：M1またはM5
取引タイプ：自動高頻度スキャルピング
最低残高：$250
推奨残高：$500+

プロップファーム対応 — 自信を持って資金チャレンジに合格
OptivexProはプロップファームの取引条件に完全対応しており、低ドローダウンで安定した利益と正確なリスク管理を実現します。
主要な資金提供プログラムの厳しい要件を満たし、個人アカウントにも資金提供アカウントにも最適です。
多くのトレーダーがOptivexProを使用して資金チャレンジに合格し、安定した成長を維持しています。

主な利点
価格動向に即時対応するスマートロジック
低遅延・低スリッページの高頻度執行
自動資本保護と動的ロット制御
完全自動で24時間稼働
初心者からプロまで対応

推奨環境
MetaTrader 5プラットフォーム
低遅延VPS

トレーダーがOPTIVEXPROを選ぶ理由
それは運ではなく、安定した結果を生むから。
1日に数百回取引し、機会を逃さないから。
利益を積み上げるために設計されているから。

$250から始め、$500+でプロとして運用すれば、OPTIVEXPROがボラティリティを安定収入に変える姿を目の当たりにできます。
誇張なし。推測なし。正確さ、スピード、そして純粋な累積パフォーマンス。


レビュー 5
Gopal Murugan
48
Gopal Murugan 2025.11.03 14:47 
 

Very Good EA if u set properly... u can make it high risk or low risk...not for who got low deposit and fast money

ABU BASEL
26
ABU BASEL 2025.10.16 16:13 
 

I can't judge the expert advisor based on just a few days of use, but it seems to me to be well-designed, with a target, stop-loss, and profit trailing, which makes it relatively secure. The seller's service was excellent.

Ahmed Shahein
27
Ahmed Shahein 2025.10.16 01:17 
 

Thank you for preparing this wonderful expert advisor. On the first day, I earned $76 with a balance of $1,000 without any big risk. What I liked most is that he has a reasonable stop loss and his trades are accurate, not exceeding a few seconds. I noticed that there is tracking on the total trades, and this is very excellent for exiting the market quickly without big risk. Thank you for the free bot. I have benefited from Nexon. It deserves this evaluation.

レビューに返信