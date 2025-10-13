

OPTIVEXPRO MT5 – La puissance du scalping intelligent et de la croissance cumulative réelle

Discount Coupon

Contact :https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork OR Telegram: https://t.me/OPTIVEXPRO OR https://t.me/OPTIVEX_PRO



Oubliez les systèmes de trading lents et les signaux imprévisibles.

OPTIVEXPRO MT5 n’est pas un simple Expert Advisor, c’est un moteur de scalping de précision conçu exclusivement pour l’or (XAUUSD), capable d’exécuter des centaines de micro-trades chaque jour et de transformer chaque mouvement du marché en profit.

Développé pour les traders souhaitant une croissance quotidienne réelle et constante, OPTIVEXPRO combine prise de décision intelligente, exécution ultra-rapide et gestion avancée du capital dans un système compact et entièrement autonome.





Ce qui rend OPTIVEXPRO différent

Alors que la plupart des EAs attendent le “setup parfait”, OPTIVEXPRO crée ses propres opportunités grâce à un flux continu de micro-trades.

Chaque trade vise quelques points seulement, mais multiplié par des centaines d’exécutions quotidiennes, le résultat devient exponentiel. Ce n’est pas une théorie — c’est un profit cumulatif réel, en direct sur le marché.

Spécifications clés

Instrument : XAUUSD (Or)

Timeframes : M1 ou M5

Type de trading : Scalping automatique haute fréquence

Solde minimum : 250$

Solde recommandé : 500$+



Compatible avec les Prop Firms — Réussissez votre défi de financement en toute confiance

OptivexPro est entièrement optimisé pour les conditions de trading des Prop Firms, offrant des résultats constants avec un faible drawdown et un contrôle précis du risque.

Il répond aux exigences strictes des principaux programmes de financement, ce qui en fait le choix idéal pour les comptes personnels et financés.

De nombreux traders utilisent OptivexPro pour réussir leurs défis de financement et maintenir une croissance stable avec une gestion professionnelle du risque.

Avantages principaux

Logique intelligente s’adaptant instantanément au marché

Exécution haute fréquence avec latence minimale

Protection automatique du capital et contrôle dynamique des lots

Fonctionne 24/7 — entièrement autonome

Conçu pour les débutants et les professionnels

Environnement recommandé

Plateforme MetaTrader 5

VPS à faible latence

Pourquoi les traders choisissent OPTIVEXPRO

Parce qu’il offre une réelle constance, pas de la chance.

Parce qu’il trade des centaines de fois par jour, pas occasionnellement.

Parce qu’il est conçu pour accumuler du profit, pas pour spéculer sur la direction.

Commencez avec 250$, ou tradez professionnellement avec 500$+, et observez comment OPTIVEXPRO transforme la volatilité en un flux constant de revenus.

Pas d’exagération. Pas de devinettes. Juste précision, vitesse et performance cumulative pure.