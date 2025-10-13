OptivexPro MT5
- Experts
- Hicham Chergui
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 10
OPTIVEXPRO MT5 – La potenza dello scalping intelligente e della crescita cumulativa reale
Dimentica i sistemi di trading lenti e i segnali imprevedibili.
OPTIVEXPRO MT5 non è solo un altro Expert Advisor, ma un motore di scalping di precisione progettato esclusivamente per l’oro (XAUUSD), in grado di eseguire centinaia di micro-operazioni ogni giorno, trasformando ogni movimento di mercato in profitto.
Sviluppato per trader che cercano una crescita quotidiana reale e costante, OPTIVEXPRO combina decisioni intelligenti, esecuzione rapidissima e gestione avanzata del capitale in un unico sistema compatto e completamente autonomo.
Cosa rende OPTIVEXPRO diverso
Mentre la maggior parte degli EA attende il “setup perfetto”, OPTIVEXPRO crea le proprie opportunità attraverso un flusso continuo di micro-trades.
Ogni trade mira a pochi punti, ma moltiplicato per centinaia di operazioni quotidiane, i risultati diventano esponenziali. Non è teoria: è profitto cumulativo reale, ottenuto live sul mercato.
Specifiche principali
Strumento: XAUUSD (Oro)
Timeframes: M1 o M5
Tipo di trading: Scalping automatico ad alta frequenza
Saldo minimo: $250
Saldo consigliato: $500+
Compatibile con Prop Firms — Supera la sfida di finanziamento con fiducia
OptivexPro è completamente ottimizzato per le condizioni di trading delle Prop Firms, garantendo risultati costanti, basso drawdown e controllo preciso del rischio.
Soddisfa i rigorosi requisiti dei principali programmi di finanziamento, rendendolo la scelta perfetta per account personali e finanziati.
Molti trader usano OptivexPro per superare le sfide di finanziamento e mantenere una crescita stabile nel
Vantaggi principali
Logica intelligente che si adatta immediatamente al comportamento del prezzo
Esecuzione ad alta frequenza con minima latenza
Protezione automatica del capitale e controllo dinamico dei lotti
Funziona 24/7 — completamente autonomo
Progettato per principianti e professionisti
Ambiente consigliato
Piattaforma MetaTrader 5
VPS a bassa latenza
Perché i trader scelgono OPTIVEXPRO
Perché offre coerenza reale, non fortuna.
Perché esegue centinaia di trade al giorno, non occasionalmente.
Perché è progettato per accumulare profitto, non per scommettere sulla direzione.
Inizia con $250 o opera professionalmente con $500+ e guarda come OPTIVEXPRO trasforma la volatilità in un flusso costante di entrate.
Nessun hype. Nessuna ipotesi. Solo precisione, velocità e performance cumulativa pura.