

OPTIVEXPRO MT5 – Мощь интеллектуального скальпинга и реального накопительного роста



Contact :https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork OR Telegram: https://t.me/OPTIVEXPRO OR https://t.me/OPTIVEX_PRO

Забудьте о медленных торговых системах и непредсказуемых сигналах.

OPTIVEXPRO MT5 — это не просто очередной советник, а высокоточный скальпинговый движок, созданный специально для золота (XAUUSD), способный выполнять сотни микросделок каждый день и превращать любое движение рынка в прибыль.

Разработан для трейдеров, стремящихся к стабильному ежедневному росту. OPTIVEXPRO объединяет интеллектуальное принятие решений, молниеносное исполнение и продвинутое управление капиталом в одной компактной, полностью автономной системе.





Чем OPTIVEXPRO отличается

Пока большинство советников ждут “идеальной настройки”, OPTIVEXPRO сам создаёт возможности через постоянный поток микросделок.

Каждая сделка нацелена лишь на несколько пунктов, но их сотни ежедневно, и результат становится экспоненциальным. Это не теория — это реальная накопительная прибыль.

Основные характеристики

Инструмент: XAUUSD (Золото)

Таймфрейм: M1 или M5

Тип торговли: Автоматический высокочастотный скальпинг

Минимальный депозит: $250

Рекомендуемый: $500+

Брокер: Exness (Standard)

Совместим с проп-компаниями — Проходите финансирование с уверенностью

OptivexPro полностью оптимизирован для условий торговли в проп-компаниях — обеспечивает стабильные результаты с низкой просадкой и точным контролем рисков.

Он соответствует строгим требованиям ведущих программ финансирования и идеально подходит как для личных, так и для финансируемых счетов.

Многие трейдеры используют OptivexPro, чтобы успешно пройти отбор в проп-компаниях и стабильно зарабатывать на финансируемых счетах.

Преимущества

Интеллектуальная логика, мгновенно адаптирующаяся к рынку

Высокочастотное исполнение с минимальными задержками

Автоматическая защита капитала и динамический лот

Работает 24/7 — полностью автономно

Подходит как новичкам, так и профессионалам

Рекомендуемая среда

MetaTrader 5

VPS с низкой задержкой

Почему трейдеры выбирают OPTIVEXPRO

Потому что он обеспечивает стабильность, а не удачу.

Потому что он торгует сотни раз в день, а не время от времени.

Потому что он создан для накопления прибыли, а не для игры в угадайку.

Начните с $250 или торгуйте профессионально с $500+ — и наблюдайте, как OPTIVEXPRO превращает волатильность в стабильный поток дохода.

Без шума. Без догадок. Только точность, скорость и накопительная эффективность.