OptivexPro MT5

5


OPTIVEXPRO MT5 – Die Kraft intelligenten Scalpings und echten kumulativen Wachstums


Anyone who has purchased the OPTIVEXPRO MT5 Expert Advisor should contact me so that I can send him the best settings to benefit from the expert because the settings differ from one broker to another.

Contact :https://www.mql5.com/en/users/infinitynetwork

                                             OR

Telegram: https://t.me/OPTIVEXPRO&nbsp;   OR    https://t.me/OPTIVEX_PRO


Vergessen Sie langsame Handelssysteme und unvorhersehbare Signale.
OPTIVEXPRO MT5 ist nicht einfach ein weiterer Expert Advisor, sondern ein präzisionsgefertigter Scalping-Motor, speziell für Gold (XAUUSD) entwickelt, der täglich Hunderte von Mikro-Trades ausführt und jede Marktbewegung in Gewinn verwandelt.

Entwickelt für Trader, die ein echtes, konsistentes tägliches Wachstum wünschen, kombiniert OPTIVEXPRO intelligente Entscheidungsfindung, blitzschnelle Ausführung und fortschrittliches Geldmanagement in einem kompakten, vollautonomen System.


Was OPTIVEXPRO anders macht
Während die meisten EAs auf das „perfekte Setup“ warten, schafft OPTIVEXPRO eigene Chancen durch einen kontinuierlichen Strom von Mikro-Trades.
Jeder Trade zielt nur auf wenige Punkte ab, aber multipliziert man dies mit Hunderten von täglichen Operationen, werden die Ergebnisse exponentiell. Dies ist keine Theorie – es ist echter kumulativer Gewinn, live auf dem Markt erzielt.

Hauptspezifikationen
Instrument: XAUUSD (Gold)
Zeitrahmen: M1 oder M5
Trading-Typ: Automatisiertes High-Frequency-Scalping
Mindestkapital: $250
Empfohlenes Kapital: $500+

Kompatibel mit Prop-Firmen — Bestehen Sie Ihre Funding-Challenge mit Vertrauen
OptivexPro ist vollständig für die Bedingungen von Prop-Firmen optimiert und liefert konsistente Ergebnisse mit niedrigem Drawdown und präzisem Risikomanagement.
Er erfüllt die strengen Anforderungen großer Funding-Programme und ist die perfekte Wahl für persönliche und finanzierte Konten.
Viele Trader nutzen OptivexPro, um ihre Funding-Challenge zu bestehen und langfristig stabile Gewinne zu erzielen.

Hauptvorteile
Intelligente Logik, die sich sofort an das Preisverhalten anpasst
High-Frequency-Ausführung mit minimaler Latenz
Automatischer Kapitalschutz und dynamische Positionsgrößenkontrolle
24/7 Betrieb – vollständig autonom
Für Anfänger und Profis gleichermaßen geeignet

Empfohlene Umgebung
MetaTrader 5 Plattform
VPS mit geringer Latenz für optimale Ausführung

Warum Trader OPTIVEXPRO wählen
Weil es echte Konsistenz liefert, nicht Glück.
Weil es Hunderte von Trades pro Tag ausführt, nicht gelegentlich.
Weil es darauf ausgelegt ist, Gewinn zu akkumulieren, nicht auf Richtung zu spekulieren.

Starten Sie mit $250 oder handeln Sie professionell mit $500+ und beobachten Sie, wie OPTIVEXPRO Volatilität in einen stetigen Einkommensstrom verwandelt.
Keine Übertreibungen. Keine Vermutungen. Nur Präzision, Geschwindigkeit und echte kumulative Leistung.


Bewertungen 5
Gopal Murugan
48
Gopal Murugan 2025.11.03 14:47 
 

Very Good EA if u set properly... u can make it high risk or low risk...not for who got low deposit and fast money

ABU BASEL
26
ABU BASEL 2025.10.16 16:13 
 

I can't judge the expert advisor based on just a few days of use, but it seems to me to be well-designed, with a target, stop-loss, and profit trailing, which makes it relatively secure. The seller's service was excellent.

Ahmed Shahein
27
Ahmed Shahein 2025.10.16 01:17 
 

Thank you for preparing this wonderful expert advisor. On the first day, I earned $76 with a balance of $1,000 without any big risk. What I liked most is that he has a reasonable stop loss and his trades are accurate, not exceeding a few seconds. I noticed that there is tracking on the total trades, and this is very excellent for exiting the market quickly without big risk. Thank you for the free bot. I have benefited from Nexon. It deserves this evaluation.

Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Antwort auf eine Rezension