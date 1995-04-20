CCI with Dynamic OSB zones mp

Indicador Crypto_Forex "CCI com zonas de Sobrevenda/Sobrecompra Dinâmicas" para MT4, sem repintura.

- O Índice de Canal de Commodities (CCI) é excelente para negociação de momentum na direção da tendência.
- É ótimo para entradas de Venda em zonas de Sobrecompra dinâmicas e entradas de Compra em zonas de Sobrevenda dinâmicas na direção da tendência principal.
- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço.
- Zona de Sobrecompra Dinâmica - acima da linha amarela.
- Zona de Sobrevenda Dinâmica - abaixo da linha azul.
- O oscilador CCI mede a diferença entre o preço atual e o preço médio histórico.
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.

// Excelentes robôs e indicadores de negociação estão disponíveis aqui: https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller
É um produto original oferecido apenas neste site MQL5.

