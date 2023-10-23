Supply and Demand Order Blocks

4.93
Os Blocos de Ordem de Oferta e Demanda:

O indicador "Blocos de Ordem de Oferta e Demanda" é uma ferramenta sofisticada baseada em Conceitos de Dinheiro Inteligente, fundamentais para a análise técnica do mercado Forex. Ele se concentra em identificar zonas de oferta e demanda, áreas cruciais onde os traders institucionais deixam marcas significativas. A zona de oferta, que indica ordens de venda, e a zona de demanda, que indica ordens de compra, ajudam os traders a antecipar possíveis reversões ou desacelerações nos movimentos de preço. Este indicador emprega um algoritmo inteligente, que combina os componentes de Ruptura de Estrutura (BoS) e Lacuna de Valor Justo (FVG). BoS detecta interrupções no mercado, apontando possíveis blocos de ordens, enquanto FVG considera lacunas de valor justo para aprimorar a precisão. A ferramenta fornece uma representação visual dessas condições, auxiliando os traders na tomada de decisões ao destacar possíveis blocos de ordens e oferecer insights sobre a dinâmica do mercado e pontos de virada. Seu design fácil de usar o torna acessível para traders com diferentes níveis de experiência técnica, oferecendo uma solução abrangente para análise avançada.

Recursos:

- Conceitos de Dinheiro Inteligente: Baseado em estratégias de trading institucionais.
- Zonas de Oferta e Demanda: Identifica blocos de ordens de venda e compra.
- Tipos de desenho de blocos de ordens personalizados.
- Sofisticação do algoritmo: BoS detecta interrupções no mercado e FVG considera lacunas de valor justo.
- Representação visual: Destaca possíveis blocos de ordens em gráficos.
- Fácil de usar: Acessível para diferentes níveis de experiência.
- Análise abrangente: Integra BoS e FVG para insights.
- Tomada de decisão informada: Auxilia na antecipação de reversões e desacelerações.
Comentários 64
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:07 
 

Very good！

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:52 
 

Excelente indicador. La verdad es que me resulta muy util para identificar las zonas de order blocks, Gracias por su trabajo.

Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.11 07:52 
 

good one

Produtos recomendados
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
Indicador MACD em MetaTrader 4/5 parece diferente do que o MACD faz na maioria dos outros softwares gráficos. Isso é porque a versão MetaTrader 4/5 de MACD mostra a linha MACD como um histograma quando é tradicionalmente apresentado como uma linha. Além disso, a versão MetaTrader 4/5 calcula a linha de sinal usando uma SMA, no entanto de acordo com a definição, o indicador MACD supostamente é calculado com uma EMA. A versão MetaTrader 4/5 também não computa um verdadeiro Histograma MACD (a difer
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
DualVWAP
Kourosh Hossein Davallou
Indicadores
Dual Timeframe VWAP Indicator for MT4  Description Professional VWAP indicator that displays both **Daily** and **Weekly** VWAP simultaneously on your chart.   Features: - Dual VWAP Lines: Blue for Daily, Red for Weekly - Configurable Bands: Two deviation bands for each timeframe - Session Control: Customizable trading hours for Daily VWAP - Clean Visuals: Solid lines for main VWAP, dashed for bands - Optimizable: Parameters can be optimized using Genetic Algorithm Key Settings: - Enable/di
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicadores
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
The indicator displays signals according to the strategy of Bill Williams on the chart. Demo version of the indicator has the same features as the paid, except that it can work only on a demo account . Signal "First Wise Man" is formed when there is a divergent bar with angulation.  Bullish divergent bar - with lower minimum and closing price in the upper half. Bearish divergent bar - higher maximum and the closing price at the bottom half. Angulation is formed when all three lines of Alligator
FREE
Market Profile 3
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
3 (2)
Indicadores
Market Profile 3 MetaTrader 4 indicator  — is a classic Market Profile implementation that can show the price density over time, outlining the most important price levels, value area, and control value of a given trading session. This indicator can be attached to timeframes between M1 and D1 and will show the Market Profile for daily, weekly, monthly, or even intraday sessions. Lower timeframes offer higher precision. Higher timeframes are recommended for better visibility. It is also possible t
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Se você gosta deste projeto, deixe uma revisão de 5 estrelas. Este indicador desenha os preços abertos, altos, baixos e finais para o especificado período e pode ser ajustado para um fuso horário específico. Estes são níveis importantes olhados por muitos institucional e profissional comerciantes e pode ser útil para você saber os lugares onde eles podem ser mais activa. Os períodos disponíveis são: Dia anterior. Semana anterior. Mês anterior. Quarto anterior. Ano anterior. Ou: Dia atual. Seman
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
3.8 (5)
Indicadores
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Indicadores
Tipu Heikin-Ashi Panel is the modified version of the original Heiken Ashi indicator published by MetaQuotes here . A professional version of this indicator is available here . Features An easy to use Panel that shows the Heiken Ashi trend of selected timeframe. Customizable Buy/Sell alerts, push alerts, email alerts, or visual on-screen alerts. Customizable Panel. The panel can be moved to any place on the chart or minimized to allow more space. Heikin means "the average", and Ashi means "foot
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Smart FVG Indicator MT4 – Detecção Avançada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 O Smart FVG Indicator para MetaTrader 4 oferece detecção, monitorização e alertas profissionais de Fair Value Gap (FVG) diretamente nos seus gráficos. Ele combina filtragem baseada em ATR com lógica sensível à estrutura para remover ruído, adaptar‑se à liquidez e manter apenas os desequilíbrios mais relevantes para decisões precisas. Principais vantagens Deteção precisa de FVG: identifica ineficiências reais de pre
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Indicadores
Perfil do mercado Forex (FMP para breve) O que isso não é: O FMP não é a exibição TPO clássica codificada por letras, não exibe o cálculo geral do perfil de dados do gráfico e não segmenta o gráfico em períodos e os calcula. O que faz : Mais importante ainda, o indicador FMP processará dados que residem entre a borda esquerda do espectro definido pelo usuário e a borda direita do espectro definido pelo usuário. O usuário pode definir o espectro apenas puxando cada extremidade do indicador co
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Gartley Guard Harmonics MT4
Ely Alsedy
Indicadores
Padrões Harmônicos são mais bem utilizados para prever pontos de virada no mercado. Esses padrões oferecem uma alta taxa de vitória e diversas oportunidades de negociação em um único dia de negociação. Nosso indicador identifica os Padrões Harmônicos mais populares com base nos princípios descritos na literatura de Negociação Harmônica. NOTAS IMPORTANTES: O indicador não repinta, não atrasa (detecta um padrão no ponto D) e não REDRAW (o padrão é válido ou cancelado). COMO USAR: Arraste e solte o
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Objectivo principal: "Pin Bars" destina-se a detectar automaticamente barras de pinos nos gráficos dos mercados financeiros. Uma barra de pinos é uma vela com um corpo característico e uma cauda longa, que pode sinalizar uma reversão ou correção de tendência. Como funciona: o indicador analisa cada vela no gráfico, determinando o tamanho do corpo, cauda e nariz da vela. Quando uma barra de pinos correspondente a parâmetros predefinidos é detectada, o indicador marca-a no gráfico com uma seta p
FREE
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
Indicadores
MACD is well known indicator that still can be use for prediction where price will go next few minutes, hours or even weekly  With colored bar of Macd, your eyes can easily catch when color is changed based what market price movement to find any early trend on market. here is the parameter of the indicator: TF_MACD , default is 1 Hour , this mean you can see clearly MACD of 1 Hour TimeFrame on Lower TimeFrame. InpPrice , default is Price Close , this is original MACD parameter from Metaquotes st
FREE
Strong Trends With Magic Entries Free
FXsolutions
5 (6)
Indicadores
With this system you can spot high-probability trades in direction of strong trends. You can profit from stop hunt moves initiated by the smart money! Important Information How you can maximize the potential of the scanner, please read here: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Please read also the blog about the usage of the indicator: Professional Trading With Strong Momentum This FREE Version of the indicator works only on EURUSD and GBPUSD. The full version of the indicator can be found here:
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indicadores
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicadores
The indicator rely on The Toby strategy >> The mother candle which is bigger in range than the previous six candles. A vertical line shows the last Toby Candle with the targets shown up and down. The strategy is about the closing price out of the range of the toby candle to reach the 3 targets..The most probable to be hit is target1 so ensure reserving your profits and managing your stop lose.
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicadores
O indicador mostra sinais baseados no oscilador RSI terminal no gráfico. É possível filtrar sinais repetidos. Aqui, o oscilador é usado para procurar um sinal reverso. É recomendado como um ponto de entrada em estratégias de swing e negociação a partir de níveis. Um painel multi-moeda está disponível. Com ele, você pode alternar facilmente entre os gráficos. Nas discussões de produtos, você pode sugerir um algoritmo no qual pode incorporar um painel. Parametro. Configurações Principais. Bar
FREE
Fibonacci Bollinger Bands MT4
Diego Arribas Lopez
Indicadores
MT5 Version Most indicators draw lines. This one draws the battlefield. If you ever bought an EA or indicator based on a perfect equity curve — and then watched it bleed out live — you’re not alone. The problem? Static logic in a dynamic market. Fibonacci Bollinger Bands adapts. It combines Bollinger structure with customizable Fibonacci levels to mark zones of control — where price reacts, pauses, or reverses. No magic. Just logic that follows volatility. Why this tool matters It shows yo
FREE
TreendLines
Sajjad Karimi
Indicadores
''Trendlines'' is an Indicator, that every Trader need and shows Trendline and  Support and resistance levels in all  Timeframe's. Also In 1-hour, 4-hour and daily time frames and Current timeframes, support, and resistance levels are specified and trend lines are drawn so that the trader can see all levels on a chart.   In   Properties   it is possible to turn off unnecessary Lines.  In ' Tendency indicator '' , as full package of Predictions that every Trader need, there  is also the Predict
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este software de painel de instrumentos está a funcionar em 28 pares de moedas. É baseado em 2 dos nossos principais indicadores (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Dá uma grande visão geral de todo o mercado Forex. Mostra valores avançados de força da moeda, velocidade de movimento da moeda e sinais para 28 pares de divisas em todos os (9) períodos de tempo. Imagine como a sua n
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy é um sistema de negociação Forex profissional e fácil de usar, baseado nos melhores princípios de negociação usando a teoria do sr. W. D. Gann. O indicador fornece sinais precisos de COMPRA e VENDA, incluindo níveis de Stop Loss e Take Profit. Você pode negociar mesmo em movimento usando notificações PUSH. ENTRE EM CONTATO COMIGO APÓS A COMPRA PARA RECEBER DICAS DE NEGOCIAÇÃO, BÔNUS E O ASSISTENTE EA "GANN MADE EASY" GRATUITAMENTE! Provavelmente você já ouviu muitas vezes sobre os
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
O M1 SNIPER é um sistema indicador de negociação fácil de usar. É um indicador de seta projetado para o período M1. O indicador pode ser usado como um sistema independente para scalping no período M1 e pode ser usado como parte do seu sistema de negociação existente. Embora este sistema de negociação tenha sido projetado especificamente para negociação no M1, ele também pode ser usado em outros períodos. Originalmente, desenvolvi este método para negociar XAUUSD e BTCUSD. Mas considero-o útil ta
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator - A ferramenta de negociação Forex de última geração. ATUALMENTE 49% DE DESCONTO. Dynamic Forex28 Navigator é a evolução dos nossos indicadores populares de longa data, combinando o poder de três em um: Indicador Advanced Currency Strength28 (695 avaliações) + Advanced Currency IMPULSE com ALERTA (520 avaliações) + Sinais CS28 Combo (Bônus). Detalhes sobre o indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 O que o Next-Generation Strength Indicator oferece?  Tudo
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendência, solução única inovadora para negociação e filtragem de tendências com todos os recursos de tendências importantes construídos dentro de uma ferramenta! É um indicador multi-timeframe e multi-moedas 100% sem repintura que pode ser usado em todos os símbolos/instrumentos: forex, commodities, criptomoedas, índices e ações. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador Support and Resistance Screener está disponível por apenas US$ 50e vitalício. (Preço original US$ 250) (oferta este
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador é uma super combinação dos nossos 2 produtos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Funciona para todos os períodos de tempo e mostra graficamente impulso de força ou fraqueza para as 8 principais moedas mais um Símbolo! Este Indicador é especializado para mostrar a aceleração da força da moeda para quaisquer símbolos como Ouro, Pares Exóticos, Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE COM 26% DE DESCONTO A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é uma ferramenta comercial única, de alta qualidade e acessível, porque incorporámos uma série de características proprietárias e uma nova fórmula. Com apenas UM gráfico, pode ler a força da moeda para 28 pares de Forex! Imagine como a sua negociação irá melhorar porque é capaz de apontar o ponto exacto do gatilho de uma nova tendência ou oportunidade de escalada? Manual do util
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
Actualmente 20% OFF ! Este painel é uma peça de software muito poderosa que trabalha em múltiplos símbolos e até 9 prazos. Baseia-se no nosso principal indicador (Melhores críticas: Advanced Supply Demand ).   O tablier dá uma óptima visão geral. Mostra:   Valores filtrados da Oferta e da Procura, incluindo a classificação da força da zona, Distâncias de/para as zonas e dentro das zonas, Destaca as zonas aninhadas, Dá 4 tipos de alertas para os símbolos escolhidos em todos os (9) períodos de
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador antecipado       Determina os níveis e zonas de reversão do mercado   , permitindo que você espere o preço retornar ao nível e entre no início de uma nova tendência, e não no seu fim. Ele mostra       níveis de reversão       onde o mercado confirma uma mudança de direção e inicia um movimento adicional. O indicador funciona sem redesenhar, é otimizado para qualquer instrumento e revela seu potencial máximo quando combinado com o       LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       indicador. Scanner
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Apresentando       Quantum Breakout PRO   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você negocia Breakout Zones! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência em negociação de mais de 13 anos,   o Quantum Breakout PRO   foi projetado para impulsionar sua jornada comercial a novos patamares com sua estratégia inovadora e dinâmica de zona de rompimento. O Quantum Breakout Indicator lhe dará setas de sinal em zonas de breakout com 5 zonas-alvo de lucro
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
O sistema PRO Renko é um sistema de negociação altamente preciso especialmente concebido para a negociação de gráficos RENKO. Trata-se de um sistema universal que pode ser aplicado a vários instrumentos de negociação. O sistema neutraliza eficazmente o chamado ruído de mercado, dando-lhe acesso a sinais de inversão precisos. O indicador é muito fácil de usar e tem apenas um parâmetro responsável pela geração de sinal. Você pode facilmente adaptar a ferramenta a qualquer instrumento de negocia
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - um sistema de negociação que dá sinais para entradas. O sistema de volatilidade fornece sinais lineares e pontuais na direção da tendência, bem como sinais para sair dela, sem redesenho e atrasos. O indicador de tendência monitora a direção da tendência de médio prazo, mostra a direção e sua mudança. O indicador de sinal é baseado em mudanças na volatilidade e mostra entradas no mercado. O indicador está equipado com vários tipos de alertas. Pode ser aplicado a vários i
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
O indicador analisa o volume de cada ponto e calcula os níveis de exaustão do mercado para esse volume. Ele consiste em três linhas: Linha de exaustão do volume altista Linha de exaustão do volume baixista Linha que indica a tendência do mercado. Esta linha muda de cor para refletir se o mercado é altista ou baixista. Você pode analisar o mercado a partir de qualquer ponto inicial que escolher. Uma vez que uma linha de exaustão de volume seja atingida, identifique um novo ponto de início para o
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
ACTUALMENTE 20% DE DESCONTO ! A melhor solução para qualquer novato ou comerciante especializado! Este Indicador é especializado para mostrar a força da moeda para quaisquer símbolos como Pares Exóticos de Commodities, Índices ou Futuros. É o primeiro do seu género, qualquer símbolo pode ser adicionado à 9ª linha para mostrar a verdadeira força da moeda de Ouro, Prata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Esta é uma ferramenta de negociação única, de alta qualidade e acessível, porque inco
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
O Apollo SR Master é um indicador de Suporte/Resistência com recursos especiais que tornam a negociação com zonas de Suporte/Resistência mais fácil e confiável. O indicador calcula as zonas de Suporte/Resistência em tempo real, sem qualquer atraso, detectando topos e fundos de preço locais. Em seguida, para confirmar a área de Suporte/Resistência recém-formada, o indicador exibe um sinal especial que indica que a zona pode ser considerada e usada como um sinal de VENDA ou COMPRA. Nesse caso, a f
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Pare de adivinhar. Comece a operar com vantagem estatística. Os índices de ações não são negociados como forex. Eles têm sessões definidas, gaps noturnos e seguem padrões estatísticos previsíveis. Este indicador fornece os dados de probabilidade que você precisa para operar índices como DAX, S&P 500 e Dow Jones com confiança. O que o torna diferente A maioria dos indicadores mostra o que aconteceu. Este mostra o que provavelmente acontecerá em seguida. Todos os dias de negociação, o indicador an
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Special Launch Offer: Available at a limited-time price to celebrate the new release. [Concept: Cutting Through the Noise] In a market filled with chaotic movements and lagging indicators, clarity is the ultimate weapon. KATANA Scalper is engineered with a singular philosophy: to cut through market noise like a precision blade. By filtering out non-essential fluctuations, it reveals the pure "Momentum Structure" hidden within the price action, allowing you to execute with surgical precision. 5
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LINHAS DE TENDÊNCIA PRO       Ajuda a entender onde o mercado está realmente mudando de direção. O indicador mostra inversões de tendência reais e pontos onde os principais participantes retornam ao mercado. Você vê     Linhas BOS     Análise de tendências e níveis-chave em prazos maiores — sem configurações complexas ou ruídos desnecessários. Os sinais não são repintados e permanecem no gráfico após o fechamento da barra. O que o indicador mostra: Mudanças reais  tendência (linhas BOS) Uma vez
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponível para   MT4   e   MT5 . Junte-se ao canal Market Structure Patterns para baixar os materiais disponíveis para estudos e informações adicionais. Postagens relacionadas: Market Structure Patterns - Introduction Garanta agora com 50% de desconto | Preço anterior US$ 90 | Oferta válida até 31 de dezembro | Uma grande atualização está chegando em breve, e o preço original será ajustado. Market Structure Patterns   é um indicador baseado em   smart money concepts   que apresenta elementos
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Os indicadores de tendência são uma das áreas de análise técnica para utilização em negociações em mercados financeiros. Indicador de Angular Trend Lines - determina de forma abrangente a direção da tendência e gera sinais de entrada. Além de suavizar a direção média das velas Também utiliza o ângulo de inclinação das linhas de tendência. O princípio de construção dos ângulos de Gann foi tomado como base para o ângulo de inclinação. O indicador de análise técnica combina a suavização de velas e
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Uma estratégia intradiária baseada em dois princípios fundamentais do mercado. O algoritmo é baseado na análise de volumes e ondas de preços usando filtros adicionais. O algoritmo inteligente do indicador dá um sinal apenas quando dois fatores de mercado se combinam em um. O indicador calcula ondas de um determinado intervalo no gráfico M1 usando os dados do período de tempo mais alto. E para confirmar a onda, o indicador utiliza a análise por volume. Este indicador é um sistema de negociação pr
Mais do autor
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Smart Universal Expert Adviser MT5
Issam Kassas
4.1 (20)
Experts
O Consultor Especialista Universal Inteligente é um consultor especializado projetado para ajudá-lo em sua experiência de negociação, integrando-se perfeitamente a qualquer indicador personalizado que forneça buffers de compra e venda. Com sua adaptabilidade incomparável, este consultor permite que você aproveite todo o potencial de seus indicadores personalizados e execute negociações com precisão e controle. Curso online, manual do utilizador e demonstração. Adicionamos o Capturador de Romp
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.88 (16)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
Trend Catcher with Alert MT5
Issam Kassas
4.65 (148)
Indicadores
O Capturador de Tendências (The Trend Catcher): A Estratégia Trend Catcher com indicador de alerta é uma ferramenta versátil de análise técnica que ajuda os traders a identificar tendências de mercado e possíveis pontos de entrada e saída. Ela apresenta uma estratégia dinâmica Trend Catcher, adaptando-se às condições do mercado para oferecer uma representação visual clara da direção da tendência. Os traders podem personalizar os parâmetros de acordo com suas preferências e tolerância ao risco.
FREE
Supply and Demand Order Blocks MT5
Issam Kassas
4.65 (108)
Indicadores
Os Blocos de Ordem de Oferta e Demanda: O indicador "Blocos de Ordem de Oferta e Demanda" é uma ferramenta sofisticada baseada em Conceitos de Dinheiro Inteligente, fundamentais para a análise técnica do mercado Forex. Ele se concentra em identificar zonas de oferta e demanda, áreas cruciais onde os traders institucionais deixam marcas significativas. A zona de oferta, que indica ordens de venda, e a zona de demanda, que indica ordens de compra, ajudam os traders a antecipar possíveis reversõe
FREE
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trade Position and Back Testing Tool MT5
Issam Kassas
4.58 (38)
Utilitários
Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting: A "Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting", também conhecida como "Ferramenta de Risco e Recompensa", é um indicador abrangente e inovador projetado para aprimorar sua análise técnica e estratégias de negociação. A Ferramenta de Risco é uma solução completa e fácil de usar para gestão eficaz de riscos na negociação forex. Com a capacidade de visualizar posições de negociação, incluindo preço de entrada, stop-loss (SL) e take-profit
FREE
Support and Resistance Levels Finder MT5
Issam Kassas
4.33 (46)
Indicadores
O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência: O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência é uma ferramenta avançada projetada para aprimorar a análise técnica no trading. Com níveis dinâmicos de suporte e resistência, ele se adapta em tempo real conforme novos pontos-chave se desdobram no gráfico, fornecendo uma análise dinâmica e responsiva. Sua capacidade única de múltiplos intervalos de tempo permite aos usuários exibir níveis de suporte e resistência de diferentes intervalos de te
FREE
Momentum Hunter EA MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — um Expert Advisor de nova geração projetado para capturar a força pura do momentum do preço. Rápido, disciplinado e desenvolvido para traders que exigem precisão e adaptabilidade em qualquer condição de mercado. Desenvolvido com dados reais (99,9%) e otimizado para EURUSD e XAUUSD, o Momentum Hunter detecta acelerações e executa de forma imediata — sem atrasos, sem repaint, sem adivinhação. [Manual do Usuário | Presets Recomendados] — Clique para baixar Co
FREE
Trading Session Time With Alert MT5
Issam Kassas
4.78 (49)
Indicadores
O Indicador de Tempo das Sessões de Negociação: O "Indicador de Tempo das Sessões de Negociação" é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para aprimorar sua compreensão das diferentes sessões de negociação no mercado Forex. Este indicador integrado de forma transparente fornece informações cruciais sobre os horários de abertura e fechamento das principais sessões, incluindo Tóquio, Londres e Nova York. Com o ajuste automático do fuso horário, ele atende aos traders globalmente, a
FREE
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional   + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicador
Momentum Hunter EA
Issam Kassas
4.33 (9)
Experts
Momentum Hunter EA Momentum Hunter EA — um Expert Advisor de nova geração projetado para capturar a força pura do momentum do preço. Rápido, disciplinado e desenvolvido para traders que exigem precisão e adaptabilidade em qualquer condição de mercado. Desenvolvido com dados reais (99,9%) e otimizado para EURUSD e XAUUSD, o Momentum Hunter detecta acelerações e executa de forma imediata — sem atrasos, sem repaint, sem adivinhação. [Manual do Usuário | Presets Recomendados] — Clique para baixar Co
FREE
Smart Trading Copilot MT5
Issam Kassas
4.33 (9)
Utilitários
Smart Trading Copilot:   É um assistente de trading inteligente que ajudará você na gestão diária de suas operações. O Smart Trading Copilot vem com um painel de operações fácil de usar, com design moderno e utiliza tecnologia de ponta. O Smart Trading Copilot possui uma vasta gama de funcionalidades: 1. Suporte para Gestão de Risco: Calcula automaticamente o tamanho de lote apropriado com base no percentual de risco especificado e no stop loss, ajudando os traders a gerenciar seu risco de ma
FREE
Trend Catcher with Alert
Issam Kassas
4.71 (72)
Indicadores
O Capturador de Tendências (The Trend Catcher): A Estratégia Trend Catcher com indicador de alerta é uma ferramenta versátil de análise técnica que ajuda os traders a identificar tendências de mercado e possíveis pontos de entrada e saída. Ela apresenta uma estratégia dinâmica Trend Catcher, adaptando-se às condições do mercado para oferecer uma representação visual clara da direção da tendência. Os traders podem personalizar os parâmetros de acordo com suas preferências e tolerância ao risco.
FREE
Support and Resistance Levels Finder
Issam Kassas
4.82 (28)
Indicadores
O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência: O Localizador de Níveis de Suporte e Resistência é uma ferramenta avançada projetada para aprimorar a análise técnica no trading. Com níveis dinâmicos de suporte e resistência, ele se adapta em tempo real conforme novos pontos-chave se desdobram no gráfico, fornecendo uma análise dinâmica e responsiva. Sua capacidade única de múltiplos intervalos de tempo permite aos usuários exibir níveis de suporte e resistência de diferentes intervalos de te
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
Trading Session Time With Alert
Issam Kassas
4.57 (7)
Indicadores
O Indicador de Tempo das Sessões de Negociação: O "Indicador de Tempo das Sessões de Negociação" é uma poderosa ferramenta de análise técnica projetada para aprimorar sua compreensão das diferentes sessões de negociação no mercado Forex. Este indicador integrado de forma transparente fornece informações cruciais sobre os horários de abertura e fechamento das principais sessões, incluindo Tóquio, Londres e Nova York. Com o ajuste automático do fuso horário, ele atende aos traders globalmente, a
FREE
Trade Position and Back Testing Tool
Issam Kassas
4.9 (10)
Utilitários
Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting: A "Ferramenta de Posição de Negociação e Backtesting", também conhecida como "Ferramenta de Risco e Recompensa", é um indicador abrangente e inovador projetado para aprimorar sua análise técnica e estratégias de negociação. A Ferramenta de Risco é uma solução completa e fácil de usar para gestão eficaz de riscos na negociação forex. Com a capacidade de visualizar posições de negociação, incluindo preço de entrada, stop-loss (SL) e take-profit
FREE
Smart Price Action Concepts
Issam Kassas
4.75 (12)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno e
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
MENA Trend Indicator MT5
Issam Kassas
5 (1)
Indicadores
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional multi pair scanner that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant market scanner view of the real trend direction. Instead of switching charts endl
Smart Universal Expert Adviser
Issam Kassas
3.67 (3)
Experts
O Consultor Especialista Universal Inteligente é um consultor especializado projetado para ajudá-lo em sua experiência de negociação, integrando-se perfeitamente a qualquer indicador personalizado que forneça buffers de compra e venda. Com sua adaptabilidade incomparável, este consultor permite que você aproveite todo o potencial de seus indicadores personalizados e execute negociações com precisão e controle. Curso online, manual do utilizador e demonstração. Adicionamos o Capturador de Rompim
Smart Trading Copilot
Issam Kassas
Utilitários
Smart Trading Copilot:   É um assistente de trading inteligente que ajudará você na gestão diária de suas operações. O Smart Trading Copilot vem com um painel de operações fácil de usar, com design moderno e utiliza tecnologia de ponta. O Smart Trading Copilot possui uma vasta gama de funcionalidades: 1. Suporte para Gestão de Risco: Calcula automaticamente o tamanho de lote apropriado com base no percentual de risco especificado e no stop loss, ajudando os traders a gerenciar seu risco de ma
FREE
MENA Trend Indicator
Issam Kassas
4 (1)
Indicadores
Trend Scanner PRO First of all, it’s worth emphasizing that this trading system is 100% Non-Repainting, Non-Redrawing, and Non-Lagging , which makes it ideal for both   manual   and   algorithmic   trading setups. Online course, user manual, and downloadable presets included. The Trend Scanner Dashboard is a professional   multi pair scanner   that analyzes multiple symbols and timeframes at once, giving you an instant   market scanner   view of the real trend direction. Instead of switching ch
Filtro:
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:07 
 

Very good！

jesusmartin2007
54
jesusmartin2007 2025.11.19 22:52 
 

Excelente indicador. La verdad es que me resulta muy util para identificar las zonas de order blocks, Gracias por su trabajo.

Vishnuteja Ganapati
71
Vishnuteja Ganapati 2025.10.11 07:52 
 

good one

trick 86
610
trick 86 2025.07.21 21:04 
 

Do these block appear upon creation of zone?

KojoFx
69
KojoFx 2025.05.02 12:50 
 

this is one of the best indicators ever , thank you so much Issam Kassas

Amawski
14
Amawski 2025.04.24 19:00 
 

Excelent!! Only I remark that de color intense of blocks can't be changed. The rest is great. Awesome tool. Thank you very much for sharing it free.!

Love Trader
56
Love Trader 2025.04.20 00:25 
 

may allah bless u..good indicator..i hope u rich more and more

ekmql
194
ekmql 2025.03.29 00:49 
 

despues de instalar la ultima actualizacion 2025 marzo. no me permite eliminar el color interno del cubo, no me permite cambiar el color de la linea alrededor del cubo, no me permite poner linea punteada alrededor del cubo

IK02XXyn
167
IK02XXyn 2025.03.12 16:20 
 

Buen indicador, Gracias Bendiciones

krutov64
160
krutov64 2025.01.26 20:16 
 

Хороший инструмент показывает уровни там где я предполагал, т.е. подтверждает предположения.

Clauser
14
Clauser 2025.01.04 04:15 
 

I really liked it a lot... it just leaves something to be desired by showing the late entries.

gnanos123
942
gnanos123 2024.12.28 16:20 
 

Good Indicator for stocks

Muideen Yisau
45
Muideen Yisau 2024.12.13 13:28 
 

This is still a free version, and it works like paid version. This is an excellent gift to every trader from a wonderful soul.

ree499391
34
ree499391 2024.11.21 04:42 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

[Excluído] 2024.11.11 17:14 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

[Excluído] 2024.11.11 17:06 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

[Excluído] 2024.11.11 16:58 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

[Excluído] 2024.11.11 16:51 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

[Excluído] 2024.11.11 16:43 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

[Excluído] 2024.11.11 16:35 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

1234
Responder ao comentário