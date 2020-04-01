Smart Trading Copilot

Smart Trading Copilot:  
É um assistente de trading inteligente que ajudará você na gestão diária de suas operações. O Smart Trading Copilot vem com um painel de operações fácil de usar, com design moderno e utiliza tecnologia de ponta.

O Smart Trading Copilot possui uma vasta gama de funcionalidades:

1. Suporte para Gestão de Risco: Calcula automaticamente o tamanho de lote apropriado com base no percentual de risco especificado e no stop loss, ajudando os traders a gerenciar seu risco de maneira eficaz.  
2. Pré-visualização de Risco-Retorno: Exibe os lucros e perdas potenciais antes de abrir as operações, auxiliando na tomada de decisões mais informadas.  
3. Cálculo Automático do Tamanho do Lote: Ajusta automaticamente o tamanho do lote dependendo do stop loss e do risco desejado, garantindo uma gestão de risco consistente.  
4. Gestão Abrangente de Ordens: Permite aos traders abrir, modificar e fechar vários tipos de ordens, incluindo ordens de mercado e pendentes, com facilidade.  
5. Breakeven e Trailing Stop: Inclui recursos de breakeven e trailing stop com um clique, para garantir lucros e minimizar perdas.  
6. Ocultar SL/TP dos Corretoras: Protege contra a "caça ao stop loss", permitindo que os traders escondam seus níveis de stop loss e take profit.  
7. Cálculo de Comissões e Spreads: Fornece informações detalhadas sobre comissões e spreads antes de abrir operações, ajudando os traders a entenderem os custos.  
8. Filtro de Spread Máximo: Impede a abertura de operações quando o spread está muito alto, protegendo os traders contra condições de mercado desfavoráveis.  
9. Configurações de Risco Personalizáveis: Os traders podem escolher arriscar uma porcentagem do saldo ou definir um saldo personalizado, oferecendo flexibilidade na gestão de riscos.  
10. Comentários em Operações: Permite adicionar comentários às operações para melhorar o acompanhamento e a organização.  
11. Flexibilidade no Fechamento de Ordens: Permite fechar todas as ordens, ou fechar seletivamente apenas as ordens de compra, venda, vencedoras ou perdedoras, com opções para fechar uma porcentagem do tamanho do lote.  
12. Gestão de Ordens Pendentes: Fornece opções fáceis para deletar tipos específicos de ordens pendentes e reverter operações com um único clique.  
13. Gestão de Pares Favoritos: Inclui três posições favoritas e um menu suspenso para acesso rápido aos pares de mercado preferidos.  
14. Exibição ao Vivo de Spreads e Comissões: Mostra continuamente o spread e a comissão ao vivo, mantendo os traders informados em tempo real.  
15. Atalho para Ferramenta de Risco: Acesso rápido à ferramenta de risco com uma tecla de atalho (X), facilitando ativar e desativar conforme necessário.  
16. Painel Minimizável: O painel pode ser minimizado e acessado rapidamente com o movimento do mouse, proporcionando um espaço de trabalho organizado.  
17. Exibição de Horário Local e do Servidor: Exibe tanto o horário local quanto o horário do servidor junto com uma contagem regressiva de barras, ajudando os traders a acompanharem aspectos relacionados ao tempo em suas estratégias.

Essas funcionalidades juntas fazem do "Smart Trading Copilot" uma ferramenta poderosa para traders que procuram gerenciar suas operações com precisão e facilidade.
