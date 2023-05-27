Trend Catcher with Alert
- Indicadores
- Issam Kassas
- Versão: 3.5
- Atualizado: 5 junho 2025
O Capturador de Tendências (The Trend Catcher):
A Estratégia Trend Catcher com indicador de alerta é uma ferramenta versátil de análise técnica que ajuda os traders a identificar tendências de mercado e possíveis pontos de entrada e saída. Ela apresenta uma estratégia dinâmica Trend Catcher, adaptando-se às condições do mercado para oferecer uma representação visual clara da direção da tendência. Os traders podem personalizar os parâmetros de acordo com suas preferências e tolerância ao risco. O indicador auxilia na identificação de tendências, sinaliza possíveis reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas ao mercado.
Recursos:
Identificação de tendências: Sinaliza tendências de alta e de baixa.
Reversões de tendência: Alerta sobre possíveis reversões quando a cor das velas muda de alta para baixa e vice-versa.
Alertas em tempo real: Gera alertas ao identificar uma nova tendência.
Recomendações:
Pares de moedas: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...
Período de tempo: M5, M10, M15, M30, H1.
Tipo de conta: Qualquer conta ECN ou conta com spread baixo.
wau bellissimo e utile come posso avere l'ea?