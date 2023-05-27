Trend Catcher with Alert

O Capturador de Tendências (The Trend Catcher):

A Estratégia Trend Catcher com indicador de alerta é uma ferramenta versátil de análise técnica que ajuda os traders a identificar tendências de mercado e possíveis pontos de entrada e saída. Ela apresenta uma estratégia dinâmica Trend Catcher, adaptando-se às condições do mercado para oferecer uma representação visual clara da direção da tendência. Os traders podem personalizar os parâmetros de acordo com suas preferências e tolerância ao risco. O indicador auxilia na identificação de tendências, sinaliza possíveis reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas ao mercado.

Recursos:

Identificação de tendências: Sinaliza tendências de alta e de baixa.

Reversões de tendência: Alerta sobre possíveis reversões quando a cor das velas muda de alta para baixa e vice-versa.

Alertas em tempo real: Gera alertas ao identificar uma nova tendência.

Recomendações:

Pares de moedas: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Período de tempo: M5, M10, M15, M30, H1.

Tipo de conta: Qualquer conta ECN ou conta com spread baixo.