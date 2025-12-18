Discussão do artigo "Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 9): Fluxo Externo"
Em artigos anteriores, concentrei-me em price action e análise de dados, explorando principalmente a geração de sinais por meio de cálculos e métricas processadas por Expert Advisors (EAs) em MQL5. Esses artigos, no entanto, estavam restritos à análise baseada em MQL5. Este artigo marca uma mudança ao introduzir a integração de bibliotecas externas especificamente projetadas para análise avançada de dados. Ao utilizar a biblioteca Python, Pandas, podemos explorar novos caminhos para os traders, oferecendo uma gama mais ampla de opções analíticas para atender a diferentes necessidades.
Este método não substitui o MQL5, mas o posiciona como o núcleo deste sistema. O EA em MQL5 atua como uma ponte, permitindo a interação com bibliotecas externas e servidores para construir uma estrutura analítica mais robusta e flexível. Gostaria de enfatizar que este artigo é apenas o início da exploração de análises avançadas, e aguardo apresentar percepções e técnicas mais abrangentes em discussões futuras.
Autor: Christian Benjamin