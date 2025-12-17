Discussão do artigo "Simulação de mercado: A união faz a força (III)"
Novo artigo Simulação de mercado: A união faz a força (III) foi publicado:
Neste artigo, apresentarei o nosso sistema de simulação de operações a mercado. Apesar deste sistema está praticamente terminado. Ainda existem algumas coisas a serem feitas e implementadas. Além de algumas poucas mudanças que ainda precisam ser feitas. Mas mesmo com tudo que já foi implementado. Confesso que já estou cansado de ficar preso na implementação deste sistema.
No artigo anterior Simulação de mercado: A união faz a força (II), mostrei como iremos modificar a forma das nossas aplicações funcionarem, para que fosse possível simular a interação com um servidor de negociação. Naquele artigo, implementamos uma nova classe a C_InServer. Esta visa justamente permitir uma fácil modelagem das nossas aplicações. De maneira, a deixar completamente invisível quem está respondendo aos nossos requerimentos. Seja o servidor real, seja o servidor simulado. Sei que tudo isto parece ser bem complicado para muitos de vocês. Enquanto para outros, isto será apenas mais uma etapa, do que estamos implementando.
O fato é que, fazendo uso da classe C_InServer, poderemos muito facilmente adaptar as aplicações a fim de conseguir o resultado desejado. Como você muito provavelmente deve estar imaginando. Não mais precisaremos implementar novas coisas, tanto no Expert Advisor, quanto no indicador de posição. Tudo que será preciso fazer. Pelo menos neste primeiro momento. É alterar o código de uma forma bem sutil. Então sem mais delongas, vamos ao que interessa.
Autor: Daniel Jose