Discussão do artigo "Dicas para uma apresentação eficaz do produto no Mercado" - página 11
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Acredito que esse artigo esteja desatualizado e seja enganoso. O cartão do produto já tem informações diferentes. E para tamanhos de captura de tela inadequados, a classificação do produto provavelmente será reduzida 😒