Discussão do artigo "MetaTrader 5 no Linux" - página 33
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Tobias Johannes Zimmer #319:
Apenas o último retângulo está visível.
Tobias Johannes Zimmer #318:
Porque o seletor de cores não abre.
Tente "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466
Tenho o Debian13 com xfce em minha virtualização de teste:
Instalado (somente com Depends, sem Suggests ou Recommends)
do próprio repositório do Debian, não do winehq.org.
Extraí o wine-gecko-2.47.4 e o wine-mono-9.4.0 para /opt/wine
Isso foi suficiente para que o
iniciar normalmente.
Mas o indicador Fractals não foi exibido.
Entregue
Copiei os arquivos consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf de .wine/drive_c/windows/Fonts de outra VM (com wine do winehq.org) e os atribuí a .wine/drive_c/windows/Fonts.
e escreveu
Agora o Fractals é exibido.
Na verdade, consegui fazê-lo funcionar com estas etapas (estou no CachyOS) e sou novo no Linux
1. Instalei o Bottles e criei uma garrafa (aplicativo)
2. Baixei a configuração do mt5 para Windows do site original do mql5 (outras versões apresentaram erros de proxy durante a instalação).
3. No bootle, o "runner" é o "ge-proton10-25", que eu baixei da home do bootle (Preferences => Runner).
4. Nas configurações da garrafa do metatrader5, mudei para o Windows 11
5. As dependências do bootle que baixei são: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015
6. Execute o mt5.exe na garrafa do metatrader5 que acabei de criar.
7. Em seguida, nas configurações da garrafa, você pode abrir um terminal, digitar "winecfg", na nova janela, ir para gráficos e ajustar o "dpi" de acordo com o quanto você quer que seu mt5 dê zoom, o meu está em 96 (eu tive o mesmo problema de zoom quando tentei instalá-lo com o lucris, agora ele funciona bem).
Isso foi o que funcionou para mim, estou tentando e codificando coisas diferentes e parece funcionar bem.
Se você tiver o hyprland, a solução é usar uma máquina virtual com o windows11 instalado. Tentei várias coisas, mas o metatrader5 no hyprland simplesmente não funciona.
Para a máquina virtual que usei, KVM, Qemu e virt-manager
Fenômeno de falha: o texto nos eixos de coordenadas (eixos horizontal e vertical) está ausente.
Motivo da falha: reinicialização após a atualização do mt5.
Tentativas e resultados:
1) Atualize o debian v12 para v13. A atualização falhou, reinstale o debian v13.
2) Baixei o mt5linux.sh do mql5.com e o instalei, a falha continua a mesma. Mas, neste ponto, é um pouco diferente.
Logo após a instalação, eur/usd, xau/usd, usd/rmb são capazes de exibir o texto nos eixos.
Depois de importar o arquivo .json da moeda personalizada "CSI 300", carregar o modelo de interface, copiar o arquivo de dados históricos e entrar no mt5, a falha aparece.
3) Mova o diretório ~/.mt5, reinicie o winecfg, execute novamente o mt5linux.sh. A falha reaparece.
Ambiente de trabalho atual:
Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie
kde plasma v6.36
kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64 bits)
wine64 v10.0~repack-6
Problema encontrado: problema no Windows/Fonts.
Limpar arquivos em Fontes, problema resolvido.
Restaurar arquivos em Fontes, o problema foi retomado.
Em garrafas, tentei solucionar o problema instalando dependências diferentes, principalmente o directx, pois me lembro de ter pensado que o directx poderia ter algo a ver com os objetos gráficos do MT5, mas não tenho certeza se isso está correto.
Seu código está cheio de erros. Como você pode esperar ter 4 retângulos com o mesmo nome?
Além disso, informe aqui os problemas que estão relacionados ESPECIFICAMENTE ao Wine/Linux.
Problema resolvido.
1) Esvazie os arquivos no diretório windows/Fonts
2) Copie o simsun.ttc para ele!
Em seguida, o problema será restaurado.