Tobias Johannes Zimmer #319:
Apenas o último retângulo está visível.

if(!(m_rect[i].Create(0,"Profit"+string(i),0,0,0,0,0)

Tobias Johannes Zimmer #318:

Porque o seletor de cores não abre.


Tente "F4" https://forum.winehq.org/viewtopic.php?t=33466

 

Tenho o Debian13 com xfce em minha virtualização de teste:

uname -a
Linux D13-Wine-test 6.12.57+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.57-1 (2025-11-05) x86_64 GNU/Linux

Instalado (somente com Depends, sem Suggests ou Recommends)

wine:amd64 10.0~repack-6
wine64:amd64 10.0~repack-6

do próprio repositório do Debian, não do winehq.org.

Extraí o wine-gecko-2.47.4 e o wine-mono-9.4.0 para /opt/wine

Isso foi suficiente para que o

2025.12.11 15:38:37.260 Terminal        MetaTrader 5 x64 build 5470 started for MetaQuotes Ltd.
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        Windows 11 build 22000 on Wine 10.0 Linux 6.12.57+deb13-amd64, 1 x Intel Xeon E312xx (Sandy Bridge), AVX, 1 / 1 Gb memory, 3 / 9 Gb disk, GMT+3
2025.12.11 15:38:37.261 Terminal        D:\MT5

iniciar normalmente.

Mas o indicador Fractals não foi exibido.

Entregue

fonts-wine:amd64 10.0~repack-6

Copiei os arquivos consola.ttf, wingdng2.ttf, wingdng3.ttf de .wine/drive_c/windows/Fonts de outra VM (com wine do winehq.org) e os atribuí a .wine/drive_c/windows/Fonts.

e escreveu

Windows Registry Editor Version 5.00

[HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Fonts]
"Consolas (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\consola.ttf"
"Marlett (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\marlett.ttf"
"Symbol (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\symbol.ttf"
"Webdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\webdings.ttf"
"Wingdings (TrueType)"="Z:\\usr\\share\\wine\\fonts\\wingding.ttf"
"Wingdings 2 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng2.ttf"
"Wingdings 3 (TrueType)"="Z:\\data\\fonts\\wingdng3.ttf"

Agora o Fractals é exibido.


 
Federico Quintieri #:

Na verdade, consegui fazê-lo funcionar com estas etapas (estou no CachyOS) e sou novo no Linux

1. Instalei o Bottles e criei uma garrafa (aplicativo)

2. Baixei a configuração do mt5 para Windows do site original do mql5 (outras versões apresentaram erros de proxy durante a instalação).

3. No bootle, o "runner" é o "ge-proton10-25", que eu baixei da home do bootle (Preferences => Runner).

4. Nas configurações da garrafa do metatrader5, mudei para o Windows 11

5. As dependências do bootle que baixei são: dotnet48 - allfonts - vcredist2019 - vcredist2015

6. Execute o mt5.exe na garrafa do metatrader5 que acabei de criar.

7. Em seguida, nas configurações da garrafa, você pode abrir um terminal, digitar "winecfg", na nova janela, ir para gráficos e ajustar o "dpi" de acordo com o quanto você quer que seu mt5 dê zoom, o meu está em 96 (eu tive o mesmo problema de zoom quando tentei instalá-lo com o lucris, agora ele funciona bem).

Isso foi o que funcionou para mim, estou tentando e codificando coisas diferentes e parece funcionar bem.

Se você tiver o hyprland, a solução é usar uma máquina virtual com o windows11 instalado. Tentei várias coisas, mas o metatrader5 no hyprland simplesmente não funciona.

Para a máquina virtual que usei, KVM, Qemu e virt-manager

 

Fenômeno de falha: o texto nos eixos de coordenadas (eixos horizontal e vertical) está ausente.

Motivo da falha: reinicialização após a atualização do mt5.

Tentativas e resultados:

1) Atualize o debian v12 para v13. A atualização falhou, reinstale o debian v13.

2) Baixei o mt5linux.sh do mql5.com e o instalei, a falha continua a mesma. Mas, neste ponto, é um pouco diferente.

Logo após a instalação, eur/usd, xau/usd, usd/rmb são capazes de exibir o texto nos eixos.

Depois de importar o arquivo .json da moeda personalizada "CSI 300", carregar o modelo de interface, copiar o arquivo de dados históricos e entrar no mt5, a falha aparece.

3) Mova o diretório ~/.mt5, reinicie o winecfg, execute novamente o mt5linux.sh. A falha reaparece.


Falta de texto nos eixos


Ambiente de trabalho atual:

Debian GNU/Linux 13.2.0 _Trixie

kde plasma v6.36

kernel 6.12.57+debian13-amd64 (64 bits)

wine64 v10.0~repack-6

Problema encontrado: problema no Windows/Fonts.


Limpar arquivos em Fontes, problema resolvido.

Restaurar arquivos em Fontes, o problema foi retomado.

 
Tobias Johannes Zimmer "Controls" mostra todos os botões com perfeição.

Em garrafas, tentei solucionar o problema instalando dependências diferentes, principalmente o directx, pois me lembro de ter pensado que o directx poderia ter algo a ver com os objetos gráficos do MT5, mas não tenho certeza se isso está correto.

Seu código está cheio de erros. Como você pode esperar ter 4 retângulos com o mesmo nome?

Além disso, informe aqui os problemas que estão relacionados ESPECIFICAMENTE ao Wine/Linux.

 

Problema resolvido.

1) Esvazie os arquivos no diretório windows/Fonts

2) Copie o simsun.ttc para ele!

Em seguida, o problema será restaurado.

