Discussão do artigo "Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV)"

Novo artigo Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (IV) foi publicado:
Neste artigo faremos uma primeira abordagem a fim de trabalhar e demonstrar como podemos implementar a sobrecarga do operador subscrito e também do operador de atribuição. Tentando com isto trazer uma abordagem prática e que fosse interessante para todos. Porém o que será visto aqui, é apenas uma parte daquilo que pretendo ainda mostrar e que está diretamente ligado a sobrecarga de tais operadores.
No artigo anterior Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (III), foi explicado e demonstrado como deveríamos proceder quando vier a ser necessário implementar a sobrecarga de operadores lógicos e relacionais. Apesar de toda a simplicidade que estou tentando colocar nos artigos, a fim de que todos consigam entender como criar suas próprias soluções. Este tema relacionado a sobrecarga de operadores é um dos que mais gera confusão. Isto quando está diretamente relacionado a programadores iniciantes. Então meu caro leitor, não fique achando que já sabe como fazer as coisas, somente por conta de ter lido aquele artigo anterior. É muito importante que você procure praticar e experimentar diversos tipos de situações a fim de realmente conseguir assimilar adequadamente aquele tema.
Pois bem, se a questão dos operadores lógicos e relacionais, já causa uma boa margem para confusão e problemas. O que será visto aqui, acaba tornando as coisas ainda bem mais confusas. Isto por que, aqui iremos tratar de um outro tipo de operador a ser sobrecarregado. E estou falando do operador subscrito, e como ele dificilmente aparece de forma isolada, iremos também tratar do operador de atribuição. Então chegou a hora de dar um tempo em todas as coisas que possam vir a tirar a sua atenção. E procurar focar no que será visto neste artigo. Pois como alguns costumam dizer: Agora o bicho vai pegar.
Autor: CODE X