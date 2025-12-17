Discussão do artigo "Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos"

Neste artigo, analisamos a aplicação do mecanismo de breakeven (ponto de equilíbrio) em estratégias automatizadas na linguagem MQL5. Começaremos com uma explicação simples do que é o modo de breakeven, como ele é implementado e quais são suas possíveis variações. Em seguida, essa funcionalidade será integrada ao EA Order Blocks, criado por nós no último artigo sobre gerenciamento de riscos. Para avaliar a eficácia, faremos dois backtests sob determinadas condições: um com a aplicação do mecanismo de breakeven e outro, sem.

Mover o Stop Loss para o breakeven (breakeven) é uma técnica utilizada no trading para um gerenciamento mais seguro de posições abertas. Ela consiste em deslocar o nível de Stop Loss para o preço de abertura da operação depois que esta avançou uma determinada quantidade de pontos no lucro. Dessa forma, é possível proteger a posição e reduzir a perda em caso de um recuo inesperado.

A aplicação do mecanismo de breakeven pressupõe duas possibilidades principais:

  • permite garantir que, se o preço não atingir o nível-alvo de lucro do Take Profit, a operação não será encerrada com prejuízo;
  • é usado para travar lucro ao definir o Stop Loss alguns pontos acima do preço de entrada.

Nesta série de artigos, desenvolveremos três variantes de implementação do mecanismo de breakeven. E agora, nesta primeira parte, criaremos a classe base do sistema e programaremos o primeiro tipo simples de breakeven, que servirá como modelo para futuras expansões.


Autor: Niquel Mendoza

