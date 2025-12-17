Discussão do artigo "Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos"
Novo artigo Implementação do mecanismo de breakeven em MQL5 (Parte 1): Classe base e modo de breakeven por pontos fixos foi publicado:
Mover o Stop Loss para o breakeven (breakeven) é uma técnica utilizada no trading para um gerenciamento mais seguro de posições abertas. Ela consiste em deslocar o nível de Stop Loss para o preço de abertura da operação depois que esta avançou uma determinada quantidade de pontos no lucro. Dessa forma, é possível proteger a posição e reduzir a perda em caso de um recuo inesperado.
A aplicação do mecanismo de breakeven pressupõe duas possibilidades principais:
Nesta série de artigos, desenvolveremos três variantes de implementação do mecanismo de breakeven. E agora, nesta primeira parte, criaremos a classe base do sistema e programaremos o primeiro tipo simples de breakeven, que servirá como modelo para futuras expansões.
Autor: Niquel Mendoza