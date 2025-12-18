Discussão do artigo "MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada"
Novo artigo MQL5 Trading Toolkit (Parte 7): Expandindo a Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com as Funções da Última Ordem Pendente Cancelada foi publicado:
Neste artigo, finalizaremos o desenvolvimento do último módulo da nossa biblioteca History Management EX5, especificamente projetada para lidar com a recuperação e o armazenamento de propriedades associadas à ordem pendente cancelada mais recente. Este módulo aborda uma limitação importante da linguagem MQL5, que não possui funções diretas, em uma única linha, para acessar e gerenciar esse tipo de dado histórico. Ao preencher essa lacuna, nossa biblioteca oferece aos desenvolvedores uma solução otimizada para trabalhar de forma eficiente com informações de ordens pendentes canceladas.
O foco deste módulo é fornecer uma maneira simples, porém eficaz, de recuperar e armazenar detalhes críticos de ordens pendentes canceladas, como seu símbolo, preço de abertura, stop loss baseado em pips, take profit, durações baseadas em tempo e outros atributos relevantes. Ao encapsular essa funcionalidade em funções fáceis de usar, a biblioteca permite que os desenvolvedores acessem os dados necessários com esforço e complexidade mínimos. Isso a torna uma ferramenta indispensável para qualquer pessoa que deseje criar aplicações MQL5 que dependam de dados históricos de negociação precisos e acessíveis. Para aqueles interessados em analisar o desempenho de negociação, este módulo simplifica o processo, permitindo que você se concentre no panorama geral.
Autor: Wanateki Solutions LTD