Discussão do artigo "Novo sistema de publicação de artigo em MQL5.community" - página 7
Estou tentando enviar um esboço de um artigo para revisão. Li o artigo aqui: https://www.mql5.com/pt/articles/408. O esboço está no editor, pronto para revisão. Apertei o botão "send for review" (enviar para revisão). Recebo a mensagem de erro "Article length of 1.5 pages is too low."
A documentação afirma que um artigo precisa ter no mínimo 5 páginas, mas não há nada a respeito do tamanho do esboço.
Existe outro método para enviar um esboço? Para qual dos moderadores posso enviar uma mensagem privada?
Desde já agradeço a ajuda.
Normalmente, você pergunta aqui se o tópico seria de interesse e fornece um esboço do tópico. Se o administrador aprovar o tópico, então você escreve o artigo.
Posso ver o texto criado pela IA. O tópico em si será interessante se for escrito em linguagem humana e para pessoas
De interesse para os traders é a mudança da análise do domínio do tempo, que dificulta a identificação de ciclos e padrões repetitivos, para o domínio da frequência, em que as séries temporais podem ser decompostas em frequências de componentes. A compreensão das formas de onda e dos ciclos do mercado ajuda a distinguir tendências de flutuações recorrentes, o que facilita análises mais precisas.
Além disso, o artigo destaca os perigos de aliasing e distorção que levam a sinais falsos e indicadores imprecisos, aumentando o risco. A conclusão convida os traders a explorar mais as técnicas de DSP para desenvolver estratégias de negociação mais eficazes. Esse fornecimento de teoria com aplicações práticas torna o artigo particularmente valioso para os traders que buscam aprimorar suas estratégias.
OK, vá em frente e escreva-o. Vamos ver o que você conseguiu
no canto superior direito, onde está escrito: "New article" (Novo artigo) ou "Add new article" (Adicionar novo artigo).
Há um comando chamado "enviar para inspeção".
Antes de escrever um artigo, faça uma pesquisa no site sobre esse tópico. Por exemplo, artigos como este podem ser encontrados aqui.
Isso lhe dará uma compreensão de :