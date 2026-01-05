Discussão do artigo "Novo sistema de publicação de artigo em MQL5.community" - página 7

Novo comentário
 
Olá,
Estou tentando enviar um esboço de um artigo para revisão. Li o artigo aqui: https://www.mql5.com/pt/articles/408. O esboço está no editor, pronto para revisão. Apertei o botão "send for review" (enviar para revisão). Recebo a mensagem de erro "Article length of 1.5 pages is too low."
A documentação afirma que um artigo precisa ter no mínimo 5 páginas, mas não há nada a respeito do tamanho do esboço.

Existe outro método para enviar um esboço? Para qual dos moderadores posso enviar uma mensagem privada?

Desde já agradeço a ajuda.
 
Kyle Young Sangster #:
Olá,
Estou tentando enviar um esboço de um artigo para revisão. Li o artigo aqui: https://www.mql5.com/pt/articles/408. O esboço está no editor e pronto para revisão. Clico no botão "submit for review" (enviar para revisão). Recebo a mensagem de erro "The article length of 1.5 pages is too short".
A documentação afirma que o artigo deve ter pelo menos 5 páginas, mas não diz nada sobre o tamanho do esboço.

Existe outra maneira de enviar um esboço? Para qual moderador posso enviar uma mensagem privada?

Agradeço antecipadamente por sua ajuda.

Normalmente, você pergunta aqui se o tópico seria de interesse e fornece um esboço do tópico. Se o administrador aprovar o tópico, então você escreve o artigo.

Пиши и зарабатывай на MQL5
Пиши и зарабатывай на MQL5
  • 2025.05.13
  • Maxim Dmitrievsky
  • www.mql5.com
Наша компания всегда опирается на помощь трейдеров при создании своих новых продуктов. В целях популяризации языка MQL5 на сайте MQL5...
 
Kyle Young Sangster #:
Olá,
Estou tentando enviar um esboço de um artigo para revisão. Li o artigo aqui: https://www.mql5.com/pt/articles/408. O esboço está no editor e pronto para revisão. Clico no botão "submit for review" (enviar para revisão). Recebo a mensagem de erro "The article length of 1.5 pages is too short".
A documentação afirma que o artigo deve ter pelo menos 5 páginas, mas não diz nada sobre o tamanho do esboço.

Existe outra maneira de enviar um esboço? Para qual moderador posso enviar uma mensagem privada?

Agradeço antecipadamente por sua ajuda.

Posso ver o texto criado pela IA. O tópico em si será interessante se for escrito em linguagem humana e para pessoas

Este artigo trata da aplicação do Processamento Digital de Sinais (DSP) na negociação. Ele identifica os principais problemas associados ao ruído do mercado e as limitações da análise técnica tradicional, como os filtros de defasagem. O documento propõe o DSP como uma ferramenta para extrair informações significativas de dados ruidosos, prometendo aos traders percepções mais claras do mercado e melhores decisões de negociação.

De interesse para os traders é a mudança da análise do domínio do tempo, que dificulta a identificação de ciclos e padrões repetitivos, para o domínio da frequência, em que as séries temporais podem ser decompostas em frequências de componentes. A compreensão das formas de onda e dos ciclos do mercado ajuda a distinguir tendências de flutuações recorrentes, o que facilita análises mais precisas.

Além disso, o artigo destaca os perigos de aliasing e distorção que levam a sinais falsos e indicadores imprecisos, aumentando o risco. A conclusão convida os traders a explorar mais as técnicas de DSP para desenvolver estratégias de negociação mais eficazes. Esse fornecimento de teoria com aplicações práticas torna o artigo particularmente valioso para os traders que buscam aprimorar suas estratégias.


 
Rashid Umarov #:

Posso ver o texto criado pela IA. O tópico em si será interessante se for escrito em linguagem humana e para pessoas

Obrigado por sua resposta.
Quero ter certeza de que entendi o processo: você usou a IA para analisar e resumir o esboço? Isso está correto?

O objetivo deste projeto é tornar os conceitos avançados de DSP compreensíveis e relacionáveis. Para isso, ele será escrito em inglês simples, com exemplos e analogias para comunicar os conceitos.

Obrigado por sua ajuda.

 
Kyle Young Sangster #:
O objetivo deste projeto é tornar os conceitos avançados de DSP compreensíveis e acessíveis. Para isso, ele será escrito em inglês simples, com exemplos e analogias para transmitir os conceitos.

Obrigado por sua ajuda.

OK, vá em frente e escreva-o. Vamos ver o que você conseguiu

 
Quero escrever um artigo sobre gaps de valor justo e negociação em gaps de valor justo usando blocos de ordens e mudanças na estrutura do mercado. Este artigo descreverá diferentes tipos de gaps de valor justo, como eles podem ser validados e como executar negociações neles e também o que esperar de gaps de valor justo.
 
Eugene Mmene mudanças na estrutura do mercado. Esse artigo descreverá os diferentes tipos de gaps de valor justo, como eles podem ser validados e como executar negociações com base neles, além do que esperar dos gaps de valor justo. Gostaria que um moderador aprovasse este tópico para que eu possa começar imediatamente.
  1. Nós, moderadores, não podemos fazer isso,
  2. Acesse https://www.mql5.com/en/articles
    no canto superior direito, onde está escrito: "New article" (Novo artigo) ou "Add new article" (Adicionar novo artigo).
  3. Clique nele e você poderá iniciar o procedimento por lá.
MQL5 Articles
MQL5 Articles
  • www.mql5.com
MQL5 Programming Articles
 
Carl Schreiber #:
  1. Nós, moderadores, não podemos fazer isso,
  2. Acesse https://www.mql5.com/en/articles
    no canto superior direito, onde está escrito: "New article" (Novo artigo) ou "Add new article" (Adicionar novo artigo).
  3. Clique nele e, em seguida, você poderá iniciar o procedimento.
"We recommend you to immediately submit article Plan for moderator for review and approval." (Recomendamos que você envie imediatamente o plano de artigo para análise e aprovação do moderador).
 

Há um comando chamado "enviar para inspeção".


 
Eugene Mmene na estrutura do mercado. Este artigo descreverá os diferentes tipos de gaps de valor justo, como eles podem ser confirmados e como negociá-los, bem como o que esperar dos gaps de valor justo.

Antes de escrever um artigo, faça uma pesquisa no site sobre esse tópico. Por exemplo, artigos como este podem ser encontrados aqui.

Isso lhe dará uma compreensão de :

  • como os artigos devem ser escritos
  • quais tópicos já foram abordados
1234567891011
Novo comentário