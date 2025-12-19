Discussão do artigo "Redefinindo os Indicadores MQL5 e MetaTrader 5"
Novo artigo Redefinindo os Indicadores MQL5 e MetaTrader 5 foi publicado:
Todos nós já utilizamos, em algum momento da nossa jornada de trading, indicadores “nativos” ou “indicadores personalizados”. O MetaTrader 5 possui uma interface simples para carregar e anexar indicadores ao gráfico, o que permite que traders (principalmente traders manuais) analisem os mercados de forma conveniente utilizando indicadores; no entanto, quando se trata de trading algorítmico, não é o que você vê no gráfico que importa, mas sim os cálculos de um indicador.
No trading manual, por exemplo, pode ser necessário observar a linha do indicador de média móvel para identificar uma tendência, caso isso seja o que se busca; porém, no trading algorítmico, podemos procurar uma tendência positiva com base em se o preço de fechamento está acima ou abaixo do valor da média móvel calculada ao longo de um determinado número de barras.
Autor: Omega J Msigwa