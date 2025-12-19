Discussão do artigo "Algoritmo baseado em fractais - Fractal-Based Algorithm (FBA)"
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Novo artigo Algoritmo baseado em fractais - Fractal-Based Algorithm (FBA) foi publicado:
Neste artigo, vamos analisar um novo algoritmo metaheurístico para resolver tarefas de otimização contínua, o Fractal-Based Algorithm (FBA), de Marjan Kaedi, de 2017. Essa abordagem é baseada nas propriedades geométricas dos fractais e utiliza o conceito de auto-semelhança para a diversificação adaptativa do espaço. No núcleo do algoritmo está uma heurística inovadora que avalia a perspectiva de diferentes áreas de busca com base na densidade de soluções de qualidade localizadas nelas.
Um aspecto central do método proposto é a divisão iterativa do espaço de busca em subespaços, com a identificação das zonas mais promissoras, que depois são submetidas a uma análise mais detalhada e intensiva. Durante o funcionamento do algoritmo, formam-se estruturas fractais auto-semelhantes, direcionadas para a solução ótima, garantindo um equilíbrio entre diversificação global e refinamento local das soluções encontradas. No artigo, analisaremos em detalhe os fundamentos teóricos do algoritmo, os detalhes de sua implementação, a configuração dos parâmetros-chave e apresentaremos os resultados de uma análise comparativa com outros métodos populares de otimização em funções de teste padrão.
Autor: Andrey Dik