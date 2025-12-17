Bibliotecas: MT4Orders - página 94
Entendo a pergunta, mas gostaria de esclarecer: é possível obter uma lista semelhante ao histórico de posições no MT5, sem entrar em detalhes?
fxsaber, 2025.12.15 11:48 AM
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817
O volume ainda não é suficiente para 0,01 lote.
Forneça evidências do erro. Recomendo que você abra uma conta de demonstração no MT4 e tente fazer as mesmas operações de negociação lá.
É possível obter uma lista semelhante ao histórico de posições no MT5?
Resultado.
Por meio de fotos instantâneas.
Isso parece errado; a direção está incorreta e o número do pedido também não parece corresponder.
hini, 2025.12.17 02:14 pm.
Isso parece incorreto; a direção está incorreta e o número da ordem também não parece corresponder.
No MT5, há apenas duas entidades no histórico de negociações: negociações e ordens. Não há posições no histórico de negociações e, durante muitos anos, o MT5 não exibiu posições fechadas.
O MQ criou esse modo de exibição do histórico ao gerar o histórico de posições a partir do histórico de negociações/ordens. Isso é geração. E, infelizmente, em algumas situações, ela está errada. Em particular, no caso acima.
Vamos considerar a cronologia das operações de negociação nessa situação.
No total, foram feitas exatamente três negociações. E isso corresponde totalmente ao que o script mostra na citação acima.
No histórico de negociações, o OrderTicket é o ticket da transação que fecha a posição. Cada posição tem seu próprio OrderTicket. O MT4Orders gera o histórico de posições de forma inequívoca.
O mesmo valor POSITION_ID (OrderTicketID) pode ser usado para diferentes posições que nem sequer se sobrepuseram no período de sua existência. O MT5 gera o histórico de posições livremente.
Dê uma olhada nessas linhas de geração de histórico de posição do MT5 (o vermelho não é meu).
Há muita coisa que levanta dúvidas. Em particular, houve um giro de negociação (círculo completo) de 0,05 lote?
Muitas situações de negociação diferentes são tratadas em detalhes no blog.
Repeti o experimento e parece que as posições históricas geradas pelo MT5 estão corretas:
Aqui, abri manualmente as posições: buy-0.04, sell-0.01, buy-0.04 e, em seguida, fechei todas com um botão.
E as posições históricas geradas pelo CloseBy são diferentes das que criei manualmente.
Aqui estão as posições históricas do MT5：
E o histórico de posições gerado pelo CloseBy é diferente daquele que criei manualmente.
Ele corresponde perfeitamente à linha do tempo. Mais uma vez. O MT5 gera o histórico de negociação. É uma representação distorcida das posições fechadas.
Você não deve se guiar pelo que o MT5 mostra, mas pelo bom senso.