MaxIndex

Obtém o índice do elemento máximo em intervalo especificado.

virtual int MaxIndex(

const int start,

const int count

) const

Parâmetros

start

[in] Iniciando o índice.

count

[in] Número de elementos para proceder.

Valor de retorno

O índice do elemento máximo em intervalo especificado, ou -1 em caso de erro.