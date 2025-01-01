DocumentaçãoSeções
Obtém o índice do elemento máximo em intervalo especificado.

virtual int  MaxIndex(
   const int  start,     // starting index
   const int  count      // number of elements to scan
   ) const

Parâmetros

start

[in]  Iniciando o índice.

count

[in]  Número de elementos para proceder.

Valor de retorno

O índice do elemento máximo em intervalo especificado, ou -1 em caso de erro.