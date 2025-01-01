Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses BaseCPriceSeriesMinIndex BufferResizeGetDataRefreshMinIndexMinValueMaxIndexMaxValue MinIndex Obtém o índice do elemento mínimo no intervalo especificado. virtual int MinIndex( const int start, // starting index const int count // number of elements to scan ) const Parâmetros start [in] Iniciando o índice. count [in] Número de elementos para proceder. Valor de retorno O índice do elemento mínimo no intervalo especificado, ou -1 em caso de erro. Refresh MinValue