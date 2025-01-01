DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Biblioteca PadrãoIndicadoresClasses de timesseriesCiLow 

CiLow

CiLow é uma classe projetado para o acesso as mínimas dos preços das barras no histórico.

Descrição

A classe CiLow fornece um acesso as mínimas dos preços das barras no histórico.

Declaração

   class CiLow: public CPriceSeries

Título

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Hierarquia de herança

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiLow

Métodos de classe

Métodos de Criação

 

Create

Cria timeseries

Métodos de Acesso aos Dados

 

GetData

Obtém os dados

Métodos herdados da classe CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Métodos herdados da classe CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Métodos herdados da classe CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Métodos herdados da classe CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Métodos herdados da classe CPriceSeries

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh