InitTickVolume

Inicialização das timeseries TickVolume.

bool InitTickVolume(
   CIndicators*  indicators      // pointer
   )

Parâmetros

indicators
[in]  Ponteiro para coleção de indicadores e timeseries.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

As timeseries TickVolume são inicializadas somente se o Expert Advisor usa o símbolo/timeframe diferente do que foi definido na inicialização (e se as timeseries estão sendo usadas ainda).