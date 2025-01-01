StartIndex

Obtém o índice da barra para análise.

virtual int StartIndex()

Valor de retorno

O índice de inicio da barra para analisar.

Observação

O método retorna 0 se o flag para analisar a barra atual é definido como verdadeiro (análise a partir da barra atual). Se o flag não é definido, retorna 1 (análise da última barra completa).