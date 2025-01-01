DocumentaçãoSeções
PriceLevelUnit

Obtém a unidade de nível de preços.

virtual double  PriceLevelUnit()

Valor de retorno

O valor da unidade de Nível de Preços.

Observação

O método de uma classe base retorna o "peso" de 2/4 de pontos dos dígitos.