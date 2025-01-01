Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseInitHigh InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitHigh Inicialização das timeseries High. bool InitHigh( CIndicators* indicators // pointer ) Parâmetros indicators [in] Ponteiro para coleção de indicadores e timeseries. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Observação As timeseries High são inicializadas apenas se o Expert Advisor usa o símbolo/timeframe diferente do que foi definido na inicialização (e se as timeseries estão sendo usadas ainda). InitOpen InitLow