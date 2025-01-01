DocumentaçãoSeções
Referência MQL5 Biblioteca Padrão Módulos de estratégias Classes Base para Expert Advisors CExpertBase InitOpen 

InitOpen

Inicialização das timeseries Open.

bool  InitOpen(
   CIndicators*  indicators    // pointer
   )

Parâmetros

indicators

[in]  Ponteiro para coleção de indicadores e timeseries.

Valor de retorno

verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso.

Observação

As timeseries Open são inicializadas apenas se o Expert Advisor usa o símbolo/timeframe, diferente do que foi definido na inicialização (e se as timeseries estão sendo usadas ainda).