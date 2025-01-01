Referência MQL5Biblioteca PadrãoMódulos de estratégiasClasses Base para Expert AdvisorsCExpertBaseInitIndicators InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitIndicators Inicializa todos os indicadores e séries temporais. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators=NULL // pointer ) Parâmetros indicators [in] Ponteiro para coleção de indicadores e timeseries. Valor de retorno verdadeiro se obteve êxito, caso contrário falso. Observação As timeseries são inicializadas somente se o objeto usa o símbolo ou timeframe diferente do que foi definido na inicialização. SetOtherSeries InitOpen