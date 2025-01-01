TesterHideIndicators

EA에서 사용되는 지표를 표시하거나 숨기는 모드를 설정. 이 기능은 시험 중에만 사용된 지표의 가시성을 관리하기 위한 것입니다.

void TesterHideIndicators(

bool hide

);

매개변수

숨김

[in] 테스트할 때 지표를 숨기기 위한 플래그. 생성된 지표를 숨기려면 true를, 그렇지 않으면 false를 설정합니다.

값 반환

없습니다.

주의

기본적으로 테스트된 EA에서 생성된 모든 지표는 시각적 테스트 차트에 표시됩니다. 또한 이러한 지표는 테스트가 완료되면 자동으로 열리는 차트에 표시됩니다. TesterHideIndicators() 기능을 통해 개발자는 사용된 지표의 표시를 비활성화하는 기능을 규현할 수 있습니다.

EA 테스트 시 적용된 지표 표시를 비활성화 하려면 EA 핸들을 만들기 전에 TesterHideIndicators()를 true로 호출하고, 그 후에 생성된 모든 지표는 숨기기 플래그로 표시됩니다. 이러한 짚표는 비주얼 테스트 도중 또는 테스트가 완료되면 자동으로 열리는 차트에 표시되지 않습니다.

새로 생성된 지표의 숨기기 모드를 비활성화 하려면 TesterHideIndicators()를 false로 호출합니다. 테스트된 EA에서 직접 생성된 지표만 테스트 차트에 표시할 수 있습니다. 이 규칙은 <data_folder>MQL5\Profiles\Templates에 탬플릿이 하나만 없는 경우에만 적용됩니다.

<data_folder>MQL5\Profiles\Templates 디렉토리에 특수 템플릿 <EA_name>.tpl이 포함된 경우, 시각적 테스트 도중과 테스트 차트에 이 템플릿의 지표만 표시됩니다. 이 경우, 테스트된 EA에 적용된 지표가 표시되지 않습니다. 이 동작은 true와 동일한 TesterHideIndicators()이 EA 코드에서 호출되도록 유지됩니다.

\<data_folder>MQL5\Profiles\Templates 디렉토리에 특수 <EA_name>.tpl 템플릿이 없는 경우 tester.tpl의 지표 및 TesterHideIndicators() 기능에 의해 비활성화 되지 않은 EA 지표는 비주얼 테스트 동안 그리고 테스트 차트에 표시됩니다. tester.tpl 템플릿이 없는 경우, default.tpl 템플릿의 지표가 대신 사용됩니다.

전략 테스터가 적절한 템플릿 (<EA_name>.tpl, tester.tpl 또는 default.tpl)을 찾지 못한 경우, EA에 적용된 지표의 디스플레이는 TesterHideIndicators() 기능에 완전히 관리됩니다.

예를 들어:

bool CSampleExpert::InitIndicators(void)

{

TesterHideIndicators(true);

//--- MACD 지표 생성

if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Error creating MACD indicator");

return(false);

}

TesterHideIndicators(false);

//--- EMA 지표 생하여 이를 콜렉션에 추가

if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("EMA 지표 생성 오류");

return(false);

}

//--- 성공

return(true);

}

