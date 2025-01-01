TesterHideIndicators

Définit le mode d'affichage des indicateurs utilisés dans un EA. La fonction permet de gérer la visibilité des indicateurs utilisés pendant le test uniquement.

void TesterHideIndicators(

bool hide

);

Paramètres

hide

[in] Flag pour cacher les indicateurs lors d'un test. Indiquez true pour cacher les indicateurs créés, false sinon.

Valeur de Retour

Aucune.

Note

Par défaut, tous les indicateurs créés dans un EA testé sont affichés sur le graphique du test. En outre, ces indicateurs sont affichés sur la graphique qui est ouvert automatiquement à la fin du test. La fonction TesterHideIndicators() permet aux développeurs d'implémenter la possibilité de désactiver l'affichage des indicateurs utilisés.

Pour désactiver l'affichage d'un indicateur appliqué lors du test d'un EA, appelez TesterHideIndicators() avec true avant de créer le handle de l'EA — tous les indicateurs créés après cela sont marqués avec le flag. Ces indicateurs ne sont pas affichés pendant un test visuel et sur le graphique ouvert automatiquement à la fin du test.

Pour désactiver le mode masqué des nouveaux indicateurs, appelez TesterHideIndicators() avec false. Seuls les indicateurs générés directement à partir de l'EA testé peuvent être affichés sur le graphique du test. Cette règle ne s'applique qu'aux cas où il n'y a pas de modèle dans <data_folder>MQL5\Profiles\Templates.

Si le répertoire <data_folder>MQL5\Profiles\Templates contient un modèle <nom_EA>.tpl, seuls les indicateurs de ce modèle seront affichés pendant un test visuel et sur le graphique du test. Dans ce cas, aucun indicateur appliqué à l'EA testé n'est affiché. Ce comportement reste même si TesterHideIndicators() avec true est appelé dans le code de l'EA.

Si le répertoire <data_folder>MQL5\Profiles\Templates ne contient pas de modèle <nom_EA>.tpl ayant au lieu de cela tester.tpl, les indicateurs de tester.tpl et ceux de l'EA non désactivés par la fonction TesterHideIndicators() sont affichés pendant un test visuel et sur le graphique du test. S'il n'y a pas de modèle tester.tpl, les indicateurs du modèle default.tpl sont utilisés.

Si le strategy tester ne trouve aucun modèle convenable (<nom_EA>.tpl, tester.tpl ou default.tpl), l'affichage des indicateurs appliqués dans l'EA est intégralement géré par la fonction TesterHideIndicators().

Exemple :

bool CSampleExpert::InitIndicators(void)

{

TesterHideIndicators(true);

//--- crée l'indicateur MACD

if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Erreur lors de la création de l'indicateur MACD");

return(false);

}

TesterHideIndicators(false);

//--- crée un indicateur EMA et l'ajoute à la collection

if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Erreur lors de la création de l'indicateur EMA");

return(false);

}

//--- succès

return(true);

}

Voir aussi

IndicatorRelease