TesterHideIndicators

Imposta la modalità di visualizzazione/occultamento degli indicatori utilizzati in un EA. La funzione è destinata alla gestione della visibilità degli indicatori utilizzati solo durante i test.

void TesterHideIndicators(

bool hide

);

Parametri

hide

[in] Flag per nascondere gli indicatori durante il test. Impostare true per nascondere gli indicatori creati, altrimenti false.

Valore di ritorno

Nessuno.

Nota

Per impostazione predefinita, tutti gli indicatori creati in un EA testato vengono visualizzati nel chart del testing visuale. Inoltre, questi indicatori vengono visualizzati sul chart che viene aperto automaticamente al termine del test. La funzione TesterHideIndicators() consente agli sviluppatori di implementare la possibilità di disabilitare la visualizzazione degli indicatori utilizzati.

Per disabilitare la visualizzazione di un indicatore applicato durante il test di un EA, chiamare TesterHideIndicators() uguale a true prima di creare l'handle di EA - tutti gli indicatori creati dopo ciò, sono contrassegnati con il flag "Nascondi" (hide). Questi indicatori non vengono visualizzati durante un test visuale e sul chart che viene automaticamente aperto al termine del test.

Per disabilitare la modalità Nascondi degli indicatori appena creati, chiama TesterHideIndicators() uguale a false. Solo gli indicatori generati direttamente dall'EA testato possono essere visualizzati sul chart dei test. Questa regola si applica solo ai casi in cui non è presente un singolo template in <cartella_dati>MQL5\Profiles\Templates.

Se la <cartella_dati>MQL5\Profiles\Templates contiene un modello(template) speciale <nome_EA>.tpl, solo gli indicatori di questo template vengono visualizzati durante un test visuale e sul chart di testing. In questo caso, non vengono visualizzati indicatori applicati nell'EA testato. Questo comportamento rimane anche se TesterHideIndicators() uguale a true viene chiamato nel codice EA.

Se la directory <cartella_dati>MQL5\Profiles\Templates non contiene particolari template <nome_EA>.tpl avendo invece tester.tpl, gli indicatori di tester.tpl e quelli dell' EA non disabilitati dalla funzione TesterHideIndicators() vengono visualizzati durante un testing visuale e sul chart di testing. Se non esiste un template tester.tpl, vengono invece utilizzati gli indicatori del template default.tpl.

Se il tester di strategia non trova un template adatto (<nome_EA>.tpl, tester.tpl o default.tpl), la visualizzazione degli indicatori applicati nell' EA è completamente gestita dalla funzione TesterHideIndicators().

Esempio:

bool CSampleExpert::InitIndicators(void)

{

TesterHideIndicators(true);

//--- crea indicatore MACD

if(m_handle_macd==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_macd=iMACD(NULL,0,12,26,9,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Errore creazione indicatore MACD");

return(false);

}

TesterHideIndicators(false);

//--- crea l'indicatore EMA e lo aggiunge alla collezione

if(m_handle_ema==INVALID_HANDLE)

if((m_handle_ema=iMA(NULL,0,InpMATrendPeriod,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE))==INVALID_HANDLE)

{

printf("Errore creazione indicatore EMA");

return(false);

}

//--- con successo

return(true);

}

