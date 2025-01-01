//--- define

#define BALANCE_LOSS_DEPOSIT 100.0 // value of the balance drawdown, at which funds will be deposited into the account in the tester



//-- parametri di input

input double InpLots = 0.1; // Lotti

input uint InpStopLoss = 50; // Stop loss in punti

input uint InpTakeProfit = 150; // Take Profit in punti

sinput ulong InpMagic = 123; // Numero Magico

sinput ulong InpDeviation = 5; // Deviazione

//---variabili globali

CTrade trade; // istanza della classe di trading

CSymbolInfo symb; // istanza della classe del simbolo

CAccountInfo account; // istanza di classe del conto di trading

...

double balance_dep_summ; // importo totale delle ricariche del saldo

uint balance_dep_total; // numero di ricariche del saldo

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert initialization function |

//+------------------------------------------------------------------+

int OnInit()

{

...

//-- salvare i valori del saldo iniziale

balance_prev=account.Balance();

balance_dep_summ=0;

balance_dep_total=0;

//-- inizializzazione avvenuta con successo

return(INIT_SUCCEEDED);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Expert tick function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnTick()

{

//-- aggiornare le quotazioni attuali

if(!symb.RefreshRates())

return;

...



//-- se il saldo è diminuito più di quanto indicato nella sostituzione macro BALANCE_LOSS_DEPOSIT,

//--- è necessario ricaricare l'account e chiamare la funzione TesterDeposit()

//-- verificare la perdita del saldo se superiore al BALANCE_LOSS_DEPOSIT

if(balance_prev!=account.Balance())

{

if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_DEPOSIT)

{

double loss=balance_prev-account.Balance();

PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s. It is necessary to make a deposit to the account for %.2f %s.",balance_prev,account.Currency(),loss,account.Currency(),loss,account.Currency());

if(TesterDeposit(loss))

{

balance_dep_total++;

balance_dep_summ+=loss;

balance_prev=account.Balance();

PrintFormat("Funds have been deposited into the account. Account balance: %.2f %s.",account.Balance(),account.Currency());

PrintFormat("Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());

}

/*

Risultato:

The initial balance of 10000.00 USD decreased by 116.00 USD. It is necessary to make a deposit to the account for 116.00 USD.

deal #45 balance 116.00 [deposit] done

Funds have been deposited into the account. Account balance: 10000.00 USD.

Total deposits: 1. Amount of deposits: 116.00 USD.

*/

}

}

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Tester function |

//+------------------------------------------------------------------+

double OnTester()

{

//--- impostare il drawdown massimo del saldo in termini monetari come valore del gestore dell'output

double ret=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);

//-- visualizzare un messaggio sul drawdown, il numero di depositi e il loro importo totale nel registro

PrintFormat("%s: Maximum balance drawdown in money: %.2f %s. Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",__FUNCTION__,ret,account.Currency(),balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());

//-- restituire il risultato

return(ret);

/*

Risultato:

OnTester: Maximum balance drawdown in money: 5188.50 USD. Total deposits: 46. Amount of deposits: 5128.50 USD.

final balance 4867.50 USD

OnTester result 5188.5

*/

}