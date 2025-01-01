DocumentazioneSezioni
La funzione speciale che emula i fondi depositati, durante un test. Può essere utilizzato in alcuni sistemi di gestione del denaro.

bool  TesterDeposit(
   double money      // somma depositata
   );

Parametri

soldi

[in] Soldi da depositare su un conto nella valuta del deposito.

Valore di ritorno

Restituisce true se ha successo, altrimenti - false.

 

Esempio:

//--- define
#define BALANCE_LOSS_DEPOSIT  100.0    // value of the balance drawdown, at which funds will be deposited into the account in the tester
 
//-- parametri di input
input  double  InpLots        =  0.1;  // Lotti
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop loss in punti
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take Profit in punti
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // Numero Magico
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // Deviazione
//---variabili globali
CTrade      trade;                     // istanza della classe di trading
CSymbolInfo symb;                      // istanza della classe del simbolo
CAccountInfo account;                  // istanza di classe del conto di trading
...
double      balance_dep_summ;          // importo totale delle ricariche del saldo
uint        balance_dep_total;         // numero di ricariche del saldo
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//-- salvare i valori del saldo iniziale
   balance_prev=account.Balance();
   balance_dep_summ=0;
   balance_dep_total=0;
//-- inizializzazione avvenuta con successo
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//-- aggiornare le quotazioni attuali
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//-- se il saldo è diminuito più di quanto indicato nella sostituzione macro BALANCE_LOSS_DEPOSIT,
//--- è necessario ricaricare l'account e chiamare la funzione TesterDeposit()
//-- verificare la perdita del saldo se superiore al BALANCE_LOSS_DEPOSIT
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_DEPOSIT)
        {
         double loss=balance_prev-account.Balance();
         PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s. It is necessary to make a deposit to the account for %.2f %s.",balance_prev,account.Currency(),loss,account.Currency(),loss,account.Currency());
         if(TesterDeposit(loss))
           {
            balance_dep_total++;
            balance_dep_summ+=loss;
            balance_prev=account.Balance();
            PrintFormat("Funds have been deposited into the account. Account balance: %.2f %s.",account.Balance(),account.Currency());
            PrintFormat("Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
           }
         /*
        Risultato:
         The initial balance of 10000.00 USD decreased by 116.00 USDIt is necessary to make a deposit to the account for 116.00 USD.
         deal #45 balance 116.00 [depositdone
         Funds have been deposited into the accountAccount balance10000.00 USD.
         Total deposits1Amount of deposits116.00 USD.
         */
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//--- impostare il drawdown massimo del saldo in termini monetari come valore del gestore dell'output
   double ret=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);
//-- visualizzare un messaggio sul drawdown, il numero di depositi e il loro importo totale nel registro
   PrintFormat("%s: Maximum balance drawdown in money: %.2f %s. Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",__FUNCTION__,ret,account.Currency(),balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
//-- restituire il risultato
   return(ret);
   /*
  Risultato:
   OnTesterMaximum balance drawdown in money5188.50 USDTotal deposits46Amount of deposits5128.50 USD.
   final balance 4867.50 USD
   OnTester result 5188.5
   */
  }

Guarda anche

