TesterDeposit

Fonction spéciale qui émule le dépôt de fonds pendant un test. Elle peut être utilisée dans certains système de money management.

bool  TesterDeposit(
   double money      // somme déposée
   );

Paramètres

money

[in]  Somme d'argent à déposer sur le compte dans la devise du dépôt.

Valeur de Retour

Retourne true en cas de succès, sinon retourne false.

 

Exemple :

//--- defines
#define BALANCE_LOSS_DEPOSIT  100.0    // valeur du solde, auquel les fonds seront déposés sur le compte du testeur 
 
//--- paramètres d'entrée
input  double  InpLots        =  0.1;  // Lots
input  uint    InpStopLoss    =  50;   // Stop loss en points
input  uint    InpTakeProfit  =  150;  // Take Profit en points
sinput ulong   InpMagic       =  123;  // Magic number
sinput ulong   InpDeviation   =  5;    // Déviation
//--- variables globales
CTrade      trade;                     // instance de class trade
CSymbolInfo symb;                      // instance de classe symbol
CAccountInfo account;                  // instance de la classe compte de trading
...
double      balance_dep_summ;          // montant total des recharges du solde
uint        balance_dep_total;         // nombre de recharges du solde
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   ...
//--- sauvegarde les valeurs initiales du solde
   balance_prev=account.Balance();
   balance_dep_summ=0;
   balance_dep_total=0;
//--- initialisation réussie
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//--- met à jour les cotations actuelles
   if(!symb.RefreshRates())
      return;
   ...
 
//--- si le solde a baissé plus que ce qui est indiqué dans la substitution de macro BALANCE_LOSS_DEPOSIT,
//--- il faut recharger le compte et appeler la fonction TesterDeposit()
//--- vérifie la perte du solde de plus de BALANCE_LOSS_DEPOSIT
   if(balance_prev!=account.Balance())
     {
      if(account.Balance()<balance_prev-BALANCE_LOSS_DEPOSIT)
        {
         double loss=balance_prev-account.Balance();
         PrintFormat("The initial balance of %.2f %s decreased by %.2f %s. It is necessary to make a deposit to the account for %.2f %s.",balance_prev,account.Currency(),loss,account.Currency(),loss,account.Currency());
         if(TesterDeposit(loss))
           {
            balance_dep_total++;
            balance_dep_summ+=loss;
            balance_prev=account.Balance();
            PrintFormat("Funds have been deposited into the account. Account balance: %.2f %s.",account.Balance(),account.Currency());
            PrintFormat("Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
           }
         /*
        Résultat :
         The initial balance of 10000.00 USD decreased by 116.00 USDIt is necessary to make a deposit to the account for 116.00 USD.
         deal #45 balance 116.00 [depositdone
         Funds have been deposited into the accountAccount balance10000.00 USD.
         Total deposits1Amount of deposits116.00 USD.
         */
        }
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Tester function                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double OnTester()
  {
//--- définit le drawdonw maximum du solde en termes monétaires comme valeur du gestionnaire de sortie
   double ret=TesterStatistics(STAT_BALANCE_DD);
//--- affiche un message sur le drawdown, le nombre de dépôts et leur montant total dans le log
   PrintFormat("%s: Maximum balance drawdown in money: %.2f %s. Total deposits: %lu. Amount of deposits: %.2f %s.",__FUNCTION__,ret,account.Currency(),balance_dep_total,balance_dep_summ,account.Currency());
//--- retourne le résultat
   return(ret);
   /*
  Résultat :
   OnTesterMaximum balance drawdown in money5188.50 USDTotal deposits46Amount of deposits5128.50 USD.
   final balance 4867.50 USD
   OnTester result 5188.5
   */
  }

Voir aussi

