- Alert
- CheckPointer
- Comment
- CryptEncode
- CryptDecode
- DebugBreak
- ExpertRemove
- GetPointer
- GetTickCount
- GetTickCount64
- GetMicrosecondCount
- MessageBox
- PeriodSeconds
- PlaySound
- PrintFormat
- ResetLastError
- ResourceCreate
- ResourceFree
- ResourceReadImage
- ResourceSave
- SetReturnError
- SetUserError
- Sleep
- TerminalClose
- TesterHideIndicators
- TesterStatistics
- TesterStop
- TesterDeposit
- TesterWithdrawal
- TranslateKey
- ZeroMemory
SetReturnError
Définit le code que le process du terminal retourne à la fin d'une opération.
|
void SetReturnError(
Paramètres
ret_code
[in] Le code que le process du terminal client doit retourner à la fin de l'opération.
Valeur de Retour
Aucune valeur de retour.
Note
Définir le code de retour ret_code spécifié avec la fonction SetReturnError() est utile pour analyser les raisons de la fin de l'opération lors du lancement du terminal via la ligne de commande.
Contrairement à TerminalClose(), la fonction SetReturnError() ne termine pas l'opération du terminal. Elle définit au lieu de cela le code que le process du terminal retournera à la fin.
Si la fonction SetReturnError() est appelée plusieurs fois, et/ou depuis différents programmes MQL5, le terminal retourne le dernier code de retour défini.
Le code défini est retourné à la fin du process du terminal, sauf dans les cas suivants :
- une erreur critique est survenue pendant l'exécution ;
- la fonction TerminalClose(int ret_code) générant la commande de fin du terminal avec le code spécifié a été appelé.
Exemple :
|
//+------------------------------------------------------------------+
Voir aussi
Exécution du programme, Erreurs d'Exécution, Codes de Désinitialisation, TerminalClose