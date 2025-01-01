SetReturnError

Définit le code que le process du terminal retourne à la fin d'une opération.

void SetReturnError(

int ret_code

);

Paramètres

ret_code

[in] Le code que le process du terminal client doit retourner à la fin de l'opération.

Valeur de Retour

Aucune valeur de retour.

Note

Définir le code de retour ret_code spécifié avec la fonction SetReturnError() est utile pour analyser les raisons de la fin de l'opération lors du lancement du terminal via la ligne de commande.

Contrairement à TerminalClose(), la fonction SetReturnError() ne termine pas l'opération du terminal. Elle définit au lieu de cela le code que le process du terminal retournera à la fin.

Si la fonction SetReturnError() est appelée plusieurs fois, et/ou depuis différents programmes MQL5, le terminal retourne le dernier code de retour défini.

Le code défini est retourné à la fin du process du terminal, sauf dans les cas suivants :

une erreur critique est survenue pendant l'exécution ;

la fonction TerminalClose(int ret_code) générant la commande de fin du terminal avec le code spécifié a été appelé.

Exemple :

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

matrix matrix_a =

{

{-3.474589, 1.106384, -9.091977,-3.925227 },

{-5.522139, 2.366887,-15.162351,-6.357512 },

{ 8.394926,-2.960067, 22.292115, 9.524129 },

{ 7.803242,-2.080287, 19.217706, 8.186645 }

};

matrix matrix_l(4,4);

matrix matrix_u(4,4);



//--- decomposition LU

matrix_a.LU(matrix_l,matrix_u);



//--- vérifie si A = L * U

matrix matrix_lu=matrix_l.MatMul(matrix_u);

int compare_errors=(int)matrix_a.Compare(matrix_lu,1e-29);

Print("MatrixCompare errors=",compare_errors);



//--- une fois terminé, le terminal client renverra le nombre d'erreurs lors de la comparaison de deux matrices

SetReturnError(compare_errors);

}

