SetReturnError
작업을 완료할 때 터미널 프로세스를 반환하는 코드를 설정
void SetReturnError(
매개변수
ret_code
[in] 작업을 완료할 때 클라이언트 터미널 프로세스에서 반환할 코드.
값 반환
반환 값 없음.
주의
지정된 ret_code 반환 코드를 설정하는데 SetReturnError() 기능을 사용하면 명령줄을 통해 터미널을 시작할 때 프로그래밍 작업이 완료된 이유를 분석할 때 유용합니다.
TerminalClose()와 달리, SetReturnError() 기능은 터미널 작업을 완료하지 않습니다. 대신, 터미널 프로세스가 완료되면 반환하는 코드만 설정합니다.
SetReturnError() 기능을 여러 번 호출하거나 다른 MQL5 프로그램에서 호출하는 경우 터미널은 마지막 세트 반환 코드를 반환합니다.
설정된 코드는 다음의 경우를 제외하고 터미널 프로세스 완료 시 반환됩니다:
- 실행 중심각한 오류가 발생;
- TerminalClose(int ret_code) 기능은 지정된 코드로 터미널 작동 완료 명령을 실행하는 기능이 호출됨.
예:
//+------------------------------------------------------------------+
추가 참조
Program Running, Runtime Errors, Uninitialization Reason Codes, TerminalClose