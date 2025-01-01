- Alert
SetReturnError
Imposta il codice che restituisce il processo del terminale quando si completa l'operazione.
|
void SetReturnError(
Parametri
ret_code
[in] Il codice da restituire dal processo del terminale client al termine dell'operazione.
Valore di ritorno
Nessun valore di ritorno.
Nota
Impostazione dello specificato codice di ritorno ret_code usando la funzione SetReturnError() è utile per analizzare i motivi del completamento dell'operazione programmatica quando si lancia il terminale tramite la riga di comando.
Diversamente dalla funzione TerminalClose(), SetReturnError() non completa l'operazione del terminale. Invece, imposta solo il codice che restituisce il processo del terminale al suo completamento.
Se la funzione SetReturnError() viene chiamata più volte e/o da diversi programmi MQL5, il terminale restituisce l'ultimo codice di ritorno impostato.
Il codice impostato viene restituito al completamento del processo del terminale, ad eccezione dei seguenti casi:
- un errore critico si è verificato durante l'esecuzione;
- è stata chiamata la funzione TerminalClose(int ret_code) che ha emesso il comando di completamento dell'operazione terminale con un codice specificato.
Esempio:
|
//+------------------------------------------------------------------+
Guarda anche
