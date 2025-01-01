DocumentaçãoSeções
Constantes de Posicionamento

Três identificadores a partir da lista ENUM_CHART_POSITION são os possíveis valores do parâmetro de posição para a função ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

ID

Descrição

CHART_BEGIN

Começo do gráfico (o preço mais antigo)

CHART_CURRENT_POS

Posição corrente

CHART_END

Final do gráfico (os preços mais recentes)

Exemplo:

   long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);
   if(handle!=0)
     {
      ChartSetInteger(handle,CHART_AUTOSCROLL,false);
      ChartSetInteger(handle,CHART_SHIFT,true);
      ChartSetInteger(handle,CHART_MODE,CHART_LINE);
      ResetLastError();
      bool res=ChartNavigate(handle,CHART_END,150);
      if(!res) Print("Navegar falhou. Erro = ",GetLastError());
      ChartRedraw();
     }