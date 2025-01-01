Referência MQL5Constantes, Enumeradores e EstruturasConstantes de GráficoConstantes de Posicionamento
Três identificadores a partir da lista ENUM_CHART_POSITION são os possíveis valores do parâmetro de posição para a função ChartNavigate().
ENUM_CHART_POSITION
|
ID
|
Descrição
|
CHART_BEGIN
|
Começo do gráfico (o preço mais antigo)
|
CHART_CURRENT_POS
|
Posição corrente
|
CHART_END
|
Final do gráfico (os preços mais recentes)
Exemplo:
|
long handle=ChartOpen("EURUSD",PERIOD_H12);