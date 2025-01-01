Constantes de Posicionamento

Três identificadores a partir da lista ENUM_CHART_POSITION são os possíveis valores do parâmetro de posição para a função ChartNavigate().

ENUM_CHART_POSITION

ID Descrição CHART_BEGIN Começo do gráfico (o preço mais antigo) CHART_CURRENT_POS Posição corrente CHART_END Final do gráfico (os preços mais recentes)

Exemplo: