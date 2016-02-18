Todas as categorias de classificação de estratégias de negociação são inteiramente arbitrárias. A classificação abaixo tem como objetivo enfatizar as diferenças básicas entre abordagens possíveis de negociação.

Seguir a tendência



A estratégia de seguir a tendência consistem em esperar por um determinado movimento de preço e, em seguida, abrir uma posição na mesma direção. Ao fazer isso, supõe-se que a tendência irá continuar a se mover na mesma direção. Quando se segue a tendência, nunca se deve vender próximo ao máximo ou comprar próximo ao mínimo, pois um movimento de preço significativo é necessário para indicar o início de uma tendência. Portanto, ao usar sistemas deste tipo, o trader sempre irá pular a primeira fase do movimento do preço, e pode perder uma parte significativa do lucro antes da chegada do sinal para fechar a posição. O problema principal é a escolha da sensibilidade da estratégia de "seguir a tendência". Um sistema sensível que responde rapidamente a sinais de mudanças na tendência funciona de forma mais eficiente durante tendências fortes, mas gera uma quantidade muito maior de sinais falsos. Um sistema insensível terá um conjunto de características inverso. Muitos traders tentam repetidamente lucrar com cada movimento do mercado. Isso leva à escolha de sistemas cada vez mais rápidos para seguir a tendência. Ainda que em alguns mercados os sistemas rápidos sejam, de modo geral, mais eficientes do que os lentos, na maior parte dos mercados o oposto é verdadeiro, pois a minimização das transações e comissões desvantajosas em sistemas mais lentos compensa com folga os lucros reduzidos obtidos com boas transações. É por isso que se recomenda limitar o impulso natural em busca de sistemas mais sensíveis. De todo modo, a escolha entre sistemas rápidos e lentos deve se basear na experiência e nas intenções individuais do trader. Há uma grande variedade de estratégias do tipo "seguir a tendência" disponível. Abaixo temos as principais estratégias do tipo: Estratégias baseadas na média móvel



Quando uma tendência ascendente é substituída por uma tendência descendente, os preços devem cruzar com a média móvel de cima para baixo. De modo semelhante, quando uma tendência descendente é substituída por uma tendência ascendente, os preços devem cruzar com a média móvel de baixo para cima. Na maioria dos sistemas de média móvel, estes pontos de cruzamento são considerados sinais de transação.





Estratégia de ruptura



O conceito básico por trás da estratégia de ruptura é bastante simples: a habilidade do mercado de alcançar um novo máximo ou um novo mínimo mostra a tendência potencial na direção de ruptura.







Estratégias contra a tendência



Estratégias contra a tendência baseiam-se na espera por um movimento de preço significativo, seguido da abertura de uma posição na direção oposta, motivada pela suposição de que o mercado irá iniciar uma correção. Frequentemente sistemas trabalhando contra a tendência são atraentes a muitos traders, pois eles tem como objetivo comprar no mínimo e vender no máximo. Infelizmente, a complexidade de resolução desta tarefa é inversamente proporcional à atração exercida por estes sistemas. A diferença mais importante a ser lembrada é que os sistemas que seguem a tendência são auto-corretivos, e sistemas contrários à tendência implicam na possibilidade de perdas ilimitadas. Portanto, é necessário incluir paradas protetoras em qualquer sistema contra a tendência. Do contrário, o sistema pode manter uma posição longa durante toda uma grande tendência descendente, ou uma posição curta durante toda uma grande tendência ascendente



A principal vantagem de sistemas contra a tendência consiste no fato de que eles oferecem uma grande oportunidade de diversificação quando usadas simultaneamente a sistemas do tipo "seguir a tendência". Com relação a isto, deve-se notar que um sistema contra a tendência pode ser desejável mesmo caso apresente prejuízos moderados. A razão para isso é que, caso um sistema contra a tendência seja correlacionado de modo oposto com um sistema do tipo "seguir a tendência", a realização de transações com ambos sistemas traz menos riscos do que aquela feita com apenas um destes sistemas. Assim, é bastante possível que a combinação desses dois sistemas possa trazer mais lucros no mesmo nível de risco mesmo se o sistema contra a tendência perder dinheiro individualmente.





Reconhecimento de modelo de comportamento de preços



Todos os sistemas podem, de algum modo, ser classificados como sistemas de reconhecimento de modelo. Finalmente, condições que fornecem um sinal de abertura de posição na direção da tendência ou contra esta também são um tipo de modelo de preços. De todo modo, isso significa que os modelos escolhidos não tem como base principal os movimentos dos preços em determinadas direções, como é o caso com sistemas do tipo "seguir a tendência" ou "contra a tendência". Às vezes, sistemas deste tipo podem usar modelos prováveis ao tomar decisões de negociação. Neste caso, pesquisadores irão tentar identificar modelos que, de acordo com o seu comportamento, deveriam preceder aumentos ou diminuições de preços. Tais modelos de comportamento são considerados para uso em relação à avaliação das probabilidades atuais de crescimento ou queda do mercado. Deve-se notar que as estratégias acima nem sempre estão claramente separadas umas das outras. Ao serem modificados, estes sistemas podem passar a ser classificados como pertencendo a outro tipo.



