Teste de Visualização: Negociação manual

Introdução



Agora uma função de visualização de testes foi incluída ao terminal do cliente MetaTrader 4. A função permite controlar os testes do expert advisor. Mas nem toda estratégia pode ser programada, e nem todo trader pode escrever o código de um bom expert advisor.

Este artigo descreve como usar a função de visualização para testar estratégias manuais que não estão programadas na forma de um expert advisor. São necessários apenas conhecimentos básicos acerca do terminal e nenhum conhecimento de programação para a realização de transações no provador de estratégias manuais, então todo trader deve ser capaz de usá-lo.



O artigo menciona programas que realizam as abas 'transação' e 'histórico de contas' durante a visualização. O uso destes programas é descrito em maiores detalhes nos artigos chamados Visualização de testes: Melhoria de funcionalidade e Visualização de testes: Histórico de transações.

Se você nunca tiver trabalhado com o visualizador, você pode ler o artigo chamado Teste de expert advisors no terminal do cliente MetaTrader 4: Um olhar para fora.

Preparações para o uso

Então você é capaz de usar o visualizador de testes e gostaria de começar a testar a sua estratégia imediatamente. O que é necessário fazer?

Primeiramente, faça o download de todos os arquivos necessários da CodeBase para o seu PC:



Expert advisor vHandsTrade.mq4 ao diretório \MetaTrader 4 Work\experts\ ;

ao diretório ; o arquivo incluído VisualTestingTools.mq4 ao diretório \MetaTrader 4 Work\experts\include\ ; e



ao diretório ; e 2 indicadores - vTerminal.mq4 e vHistory.mq4 ao diretório \MetaTrader 4 Work\experts\indicators\.

Note que o arquivo VisualTestingTools.mq4 mencionado nos artigos anteriores foi alterado, portanto você deve fazer o download da versão disponível na fonte acima (CodeBase).

Em seguida abra o expert advisor vHandsTrade.mq4 no MetaEditor e o compile (use F5). Uma mensagem na janela "ferramentas" irá confirmar que o EA foi compilado com sucesso:

Agora, quando o programa estiver pronto, nós podemos começar a preparar o modelo do gráfico. Para fazer isso, abra um gráfico, configure-o de acordo com as suas preferências, anexe os indicadores, e salve o modelo como