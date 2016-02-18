Teste de Visualização: Melhoria de funcionalidade





1. Motivação

A partir da versão 196, o terminal do cliente MetaTrader 4 oferece a função de visualização de testes. Ela permite levar o controle dos testes do expert advisor a um novo nível. Agora, o programador de negociações pode examinar cada ação do seu expert advisor através da verificação da operação deste no histórico!

Você pode ler sobre como usar o visualizador no artigo chamado Teste de expert advisors no terminal do cliente MetaTrader 4: Um olhar para fora. Nosso artigo descreve como tornar o provador de estratégias altamente semelhante ao terminal.

Então, qual é a particularidade principal do provador? O que está ausente na visualização? A ausência mais importante é, talvez, a da aba "transação".

Quantas posições foram abertas? Quando o pedido pendente será ativado? O StopLoss da posição se moveu? Qual é o valor da margem no momento e qual é a distância até o nível de MarginCall? Nós encontraremos respostas a estas e muitas outras perguntas na aba "transação" do terminal. Mas o que podemos fazer ao realizar testes?

O presente artigo trata da solução a este problema.

2. Aspectos técnicos

Começaremos a criação do código com a definição do problema, como sempre. Que resultado queremos obter?

- Como foi dito anteriormente, nós precisamos realizar algo análogo à aba "negociação", ou seja, visualizar informações sobre todas as posições abertas e pedidos pendentes.

- As informações devem estar sempre atualizadas e serem facilmente legíveis.

- O programa deve ser bastante fácil de usar: a sua conexão ao expert advisor não deve exigir muito esforço.



Agora vamos discutir aspectos técnicos. Como o programa será formado: como um indicador ou como uma biblioteca de função externa?

É óbvio que formar um indicador em uma janela separada poderia ser a melhor solução. Ele estaria sempre visível, não bloquearia o gráfico de preços e seria atualizado em cada tick. Mas nós nos deparamos com um novo problema ao usar um indicador: ele obtém todos os seus dados sobre pedidos do terminal normal, e não do terminal 'virtual' (de teste), ou seja, durante testes, ele exibiria informações sobre o estado atual da conta, sem reagir ao teste em si.

Então nós precisamos encontrar uma alternativa, um tipo de porta de entrada, para resolver o nosso problema.



Nós ainda vamos criar um indicador, mas ele irá cumprir apenas a função de um "criador de sub-janelas de gráfico". Ele não exibirá nada, ou seja, nós sempre teremos uma parte 'reservada' do gráfico. Isso é necessário para que a sub-janela criada possa ser salva sob um nome único no modelo tester.tpl ou no modelo <nome_do_expert>.tpl.



A exibição e a atualização de informações será atribuída a uma biblioteca de funções formada no arquivo incluso.





3. Colocação em uso



Primeiramente, um modelo de gráfico deve ser criado, e ele usará o visualizador. Simplesmente ajuste o gráfico (cores, grade, escala), anexe o arquivo vTerminal.mq4 ao gráfico e use o comando "salvar modelo":







Aparência do gráfico antes de ser salvo















Janela "salvar como modelo"





Para fins de visualização, o modelo chamado tester.tpl ou <nome_do_expert>.tpl será usado. É o nome que deve ser usado ao salvar o modelo.





4. Integração com o expert advisor

Funções que exibem informações sobre posições são salvas no arquivo incluso chamado VisualTestingTools.mq4, localizado no diretório ...\MetaTrader 4\experts\include\. Primeiramente, ele precisa estar anexo ao expert advisor: insira a linha #include <VisualTestingTools.mq4> antes da função "start" (iniciar). Ele então terá a seguinte aparência (exemplo do CrossMACD_DeLuxe):





... double _Commission = 0.0 ; string _Comment = "" ; datetime _Expiration = - 1 ; #include <VisualTestingTools.mq4> int start() { if ( FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod ) { return (- 1 ); } int _GetLastError = 0 ; ...



Agora nós podemos usar as funções em qualquer parte do programa. Chame uma delas - vTerminalInit() - será colocada na função init() do expert advisor, pois ela só precisa ser chamada uma vez, dado que a sua função é criar objetos para exibir informações. Uma outra - vTerminalRefresh() - deve ser chamada a cada tick. Ela atualizará informações sobre posições abertas. O código do EA que usa as funções terá a seguinte aparência:





... double _Commission = 0.0 ; string _Comment = "" ; datetime _Expiration = - 1 ; #include <VisualTestingTools.mq4> int init() { if ( FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod ) { return (- 1 ); } vTerminalInit(); return ( 0 ); } int start() { if ( FastEMAPeriod >= SlowEMAPeriod ) { return (- 1 ); } vTerminalRefresh(); int _GetLastError = 0 ; ...





Você pode baixar o arquivo CrossMACD_DeLuxe_Visual.mq4 do expert advisor, ao qual todas as alterações necessárias já foram feitas.





5. Testando

Agora, vamos ver o que temos.

Primeiro, novas variáveis externas foram adicionadas ao expert advisor:











Novas variáveis externas estão disponíveis após o arquivo VisualTestingTools.mq4 ter sido adicionado ao código do expert advisor







O seu destino é intuitivo, mas eu gostaria de oferecer mais detalhes em relação a elas:

- Fileiras - a quantidade máxima de linhas mostradas na exibição. Para a maior parte das estratégias, 10 linhas bastarão;

- BigText (texto grande) - utilize caso queira aumentar as fontes;

- SignalPoints (pontos de sinal) - distância em pontos, começando a partir dos campos nos quais Stop Loss, Take Profit e Open Price de pedidos pendentes estarão destacados. Por exemplo, se SignalPoints = 10, então a cor do campo Stop Loss mudará quando o preço estiver a 10 pontos do Stop Loss da posição;

- MainColor (cor principal) - cor da rubrica do terminal e da barra informando sobre a conta (balanço, equidade, ...).

- BuyColor (cor de compra) - cor das informações da posição de compra;

- BuyOPColor - cor do campo Open Price, que irá substituir a cor principal quando o preço atual se aproximar do nível de Open de Buy Stop e Buy Limit;

- BuySLColor - cor que irá substituir a cor principal quando o preço se aproximar do nível de Stop Loss de posições de compra;

- BuyTPColor - cor que irá substituir a cor principal quando o preço se aproximar do nível de Take Profit de posições de compra.

- SellOPColor, SellSLColor e SellTPColor - o mesmo em relação a posições de venda.



Vamos configurar MainColor como "preto" e pressionar OK. O expert está pronto para testes agora. Antes de pressionar o botão "iniciar", verifique a "visualização" e veja os resultados:

Até não haver posições abertas, o nosso "terminal" exibe apenas a rubrica e a barra de status da conta. Vamos esperar até que um sinal apareça e o expert abra uma posição.

Uma posição de venda é aberta como sendo a primeira. Como você pode ver, a linha está vermelha.

Por favor, dirija a sua atenção à barra de status da conta. Ela contém tudo o que costumávamos ver na aba "transação" do terminal. Todas as informações são atualizadas a cada tick, então você pode ver as mudanças no lucro da posição.

Quando o preço se aproxima do nível de Stop Loss da posição, a cor do campo StopLoss muda para aquela predefinida pelo usuário:

6. Problemas possíveis

Na minha opinião, é muito bom.

Um outro recurso do uso do tester.tpl com o indicador vTerminal deve ser mencionado: Durante os testes, a função que deve encontrar a janela do indicador (WindowFind()) é desativada. É por isso que o número da sub-janela é configurado explicitamente no código:





win = WindowFind ( "vTerminal" ); if ( IsTesting () ) { win = 1 ; }





Caso o modelo contenha outros indicadores a serem desenhados em uma janela separada, todas as informações sobre eles serão exibidas na janela superior. ou seja, você precisa colocar o vTerminal por cima, ou escrever win = número da sub-janela; ao invés de win = 1; .



Nenhum outro problema foi encontrado no trabalho com o indicador.





7. Conclusão

Para chegar a uma bela conclusão, eu gostaria de mostrar algumas capturas de tela.





























