Segredos do terminal do cliente MetaTrader 4: Sistema de alerta

Segredos do terminal do cliente MetaTrader 4: Sistema de alerta

Eventos do sistema


Abra o menu "ferramentas -> opções" e vá até a aba "eventos". Por padrão, um arquivo WAV é usado para alertar o usuário a respeito de um entre onze eventos.



Estes arquivos podem ser encontrados no diretório \MetaTrader 4\sounds\ do terminal do cliente. O alerta pode ser modificado conforme o desejado. Para fazer isto, abra a lista pop-up na coluna "ação" clicando duas vezes com o botão esquerdo do mouse sobre a linha selecionada.



O alerta pode ser tanto um arquivo WAV quanto um arquivo executável ("EXE", "VBS", "BAT").



Se um arquivo de outro tipo for escolhido para o alerta, a aplicação relacionada a este tipo de arquivo será inicializada. Após ter selecionado uma ação, pressione "enter" para confirmar a escolha. O alerta de evento pode ser desativado através de um clique duplo com o botão esquerdo do mouse sobre a linha na coluna "evento".


Eventos definidos pelo usuário


Eventos personalizados podem ter dois tipos:

  • o preço alcança o valor predefinido para o símbolo desejado;
  • o tempo limite predefinido é atingido.

Para configurar o alerta, você precisa ir até a aba "alertas" na janela "terminal" e pressionar "insert".



Os alertas podem ser ativados/desativados com a tecla de "espaço", e modificados com a tecla "enter".


Alertas podem ter três tipos: um alerta sonoro, um arquivo executável, ou uma mensagem de e-mail. É necessário, em relação a todos os tipos de alerta, especificar o "símbolo" e as condições (campos "condição" e "valor") que, quando atingidos, ativarão o alerta. Nos campos chamados "tempo limite" e "iterações máximas", deve-se especificar quantas vezes e com que regularidade o alerta será acionado.



Alertas sonoros


Tanto arquivos armazenados no diretório \MetaTrader 4\sounds\ do terminal do cliente quanto quaisquer outros arquivos podem ser utilizados como alertas sonoros: "WAV", "MP3", "WMI". Caso um arquivo de formato "MP3" ou "WMI" seja escolhido, a aplicação relacionada a estes tipos de arquivo será inicializada quando o alerta for ativado.




Arquivos executáveis


Arquivos executáveis podem ser dos formatos "EXE", "VBS", "BAT". Caso um arquivo de qualquer outro formato tiver sido escolhido, a aplicação relacionada a este tipo de arquivo será inicializada quando o alerta for ativado.




Mensagens de e-mail


Para receber mensagens de alerta via e-mail, é necessário configurar predefinições na aba "e-mail" do menu "ferramentas -> opções". Marque o campo "ativar" e insira as suas configurações de servidor de e-mail nos campos adequados. Em cada campo você pode ver lembretes em vermelho relativos ao formato dos dados a serem inseridos.

  • Servidor SMTP – endereço do seu servidor de correio eletrônico quando acessado via SMTP. Por favor, não se esqueça de especificar o número da porta separado por dois pontos. Geralmente é a porta 25. Exemplo: smtp.mail.ru:25
  • Login SMTP – geralmente é o seu endereço de e-mail. Exemplo: seu_nome@mail.ru
  • Senha SMTP – a senha usada para acessar a sua caixa de entrada.
  • De: – você deve inserir o seu login ("o seu nome") e o seu endereço de e-mail no mesmo servidor cujo SMTP você gostaria de utilizar. Como regra, o login coincide com a primeira parte do endereço de e-mail, mas ele pode ser pulado. Exemplo: seu_nome, seu_nome@mail.ru
  • Para: – o endereço de e-mail ao qual você gostaria de enviar alertas. A parte do "seu nome" do endereço pode ser pulada. Em geral, o campo "Para:" deve ser preenchido com qualquer endereço de e-mail real. Exemplo: qualquer_nome, seu_nome@mail.ru


Clique no botão "teste" e verifique se a mensagem foi enviada ao endereço de e-mail especificado por você no campo "Para:". Caso todas as configurações tenham sido inseridas corretamente, a mensagem: "E-mail: A 'mensagem de teste' foi enviada" deve aparecer no "diário".


Para que mensagens sms sejam enviadas, você precisa especificar o endereço de e-mail fornecido pela sua operador de telefonia celular no campo "Para:". Para usar o servidor SMTP da operadora deste modo, você precisa confirmar as suas configurações no website da operadora ou no departamento de contas. Além disso, lembre-se, por favor, de que nem todas as operadoras de telefonia celular permitem o uso dos seus servidores SMTP sem a chamada de servidores POP3.


Deste modo, o alerta poderá ser criado. Para fazer isso, pressione "insert" na aba "alertas" na janela "terminal". Preencha todos os campos:




Para criar uma mensagem de texto, clique no botão próximo à linha "fonte". Insira o assunto e o corpo da mensagem. Tanto no assunto quanto no corpo da mensagem, você pode usar "macros". A lista de macros está disponível no menu de contexto.


Em seguida, clique no botão "enviar".

Após preencher os outros campos, clique no botão "teste" e verifique se o alerta chegou à sua caixa de entrada. Caso a mensagem tenha sido enviada com sucesso, o registro correspondente aparecerá no "diário".




Publicação de relatórios no servidor FTP


O terminal permite a publicação na internet de relatórios sobre o status da conta em uma base periódica predeterminada.



Para isso, é necessário configurar a conexão à internet via FTP. Abra o menu "ferramentas -> opções" e vá até a aba "publicador".

A cor vermelha especifica o formato a ser usado na inserção dos dados.



A transferência de dados pode ser realizada de modo ativo ou passivo. A principal diferença entre eles é a parte que abre a conexão para a transferência de dados. No modo ativo, o servidor FTP inicia a conexão, e no modo passivo, é o cliente que faz isso.


A periodicidade é o intervalo de tempo mínimo no qual um relatório será publicado. Além disso, caso uma posição ou pedido de transação mude no terminal, o relatório será forçosamente e imediatamente publicado. Este mecanismo garante a precisão de dados (exceto em relação ao preço de mercado e lucro atuais).

Após todas as configurações terem sido feitas, clique no botão "teste". Caso o relatório tenha sido enviado com sucesso, a linha correspondente aparecerá no "diário".





