Como desenvolver e testar uma estratégia para Opções Binárias com o Testador de Estratégia do MetaTrader 4

Índice

1. Introdução

2. Instalação

3. Exemplo de uma estratégia para Opções Binárias

3.1. Definição de uma estratégia para Opções Binárias

3.2. Criação de uma estratégia para Opções Binárias

3.2.1. Parâmetros de entrada

3.2.2. Inclusão da Binary-Options-Strategy-Library

3.2.3. Adicionar a CallStrategy()

3.2.4. Implementação da CheckMyRules() e da função auxiliar

3.2.5.Impressão dos valores de depuração

3.2.6. O uso de indicadores externos (arquivos ex4)

3.3. O código completo

4. Execução do backtest (vídeo)

5. Execução do forward test

6. FAQ

7. Diversos



1. Introdução

Este artigo mostra como desenvolver uma estratégia para Opções Binárias e testa-la no Testador de Estratégia do MetaTrader 4 com a biblioteca Binary-Options-Strategy-Tester. Por padrão o Testador de Estratégia do MetaTrader 4 pode realizar backtests de Expert Advisors e Indicadores com os dados históricos, mas não pode lidar com Opções Binárias que expiram por horário. Como eu preciso de uma possibilidade para testar as estratégias automatizadas para Opções Binárias no Testador de Estratégia do MetaTrader 4, o Binary-Options-Strategy-Tester foi construído como um utilitário para atender a essas necessidades.

O conceito inclui os seguintes componentes:

Este é um exemplo passo a passo de como desenvolver uma estratégia para Opções Binárias armazenado em um indicador (marcado em vermelho na imagem acima) para se comunicar através do Binary-Options-Strategy-Library (marcado em verde na imagem acima) com o Binary-Options-Strategy-Tester (marcado em azul na imagem acima), para colocar as ordens virtuais e mostrar seus resultados com os backtests e forward tests.

Por favor tenha em mente: A realização dos Backtests com os dados históricos nunca representará o futuro de forma real, mas pode lhe fornecer um valor aproximado para a obtenção de uma estratégia mais estável.

A qualidade do seu backtest irá depender de seus dados históricos. Por isso é altamente recomendado o uso de um conjunto de dados de altíssima qualidade!



2. Instalação

Baixe e compre o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester do Mercado:

Framework de Testes para testar as estratégias de Opções Binárias no Testador de Estratégia do MetaTrader 4.

Por que é necessário uma versão comprada do utilitário Binary-Options-Strategy-Tester?

A estratégia para Opções Binárias deve chamar uma função da Binary-Options-Strategy-Tester (através da Binary-Options-Strategy-Library) para colocar os negócios virtuais. Relacionado ao conceito de licença do MQL4, isso irá funcionar somente se o produto possui uma licença válida. Portanto, você precisa comprar o produto para testar as estratégias para Opções Binárias deste exemplo.

Baixe grátis a biblioteca BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh e coloque dentro da pasta \Include ([caminho do seu MetaTrader 4]\MQL4\Include):

A biblioteca grátis irá fornecer várias funções para desenvolver com facilidade sua estratégia para Opções Binárias e se comunicar com o Binary-Options-Strategy-Tester. Veja Binary-Options-Strategy-Library para mais detalhes sobre a biblioteca.

Baixe grátis o indicador KVO.mq4 e coloque-o (e o arquivo compilado KVO.ex4) na pasta \Indicators\Downloads ([caminho do seu MetaTrader 4]\MQL4\Indicators\Downloads):

O indicador KVO é usado como um exemplo para mostrar o acesso aos indicadores externos e seus arquivos em ex4 na seção "3.2.6 Uso de indicadores externos (arquivos ex4)". Veja https://www.mql5.com/pt/code/8677 para mais detalhes do indicador.

Agora você pode ir mais longe com a seção "3. Exemplo de uma estratégia para Opções Binárias" e desenvolver o código de exemplo sozinho ou apenas baixa-lo abaixo.

Baixe o arquivo (opcional) BinaryOptionsStrategyExample.mq4 e coloque-o (e o arquivo compilado BinaryOptionsStrategyExample.ex4) na pasta \Indicators ([caminho do seu MetaTrader 4]\MQL4\Indicators):

Baixe o código de exemplo desta estratégia para Opções Binárias para roda-lo sem construí-lo sozinho.

Para compilar os arquivos necessários em .ex4, abra os arquivos em .mq4 (KVO.mq4 e BinaryOptionsStrategyExample.mq4 - NÃO o Binary-Options-Strategy-Library.mqh) no MetaEditor e clique no botão "Compilar" ou simplesmente reinicie o seu MetaTrader 4, após isso, esses arquivos estarão armazenados nas pastas descritas e o MetaTrader 4 fará isso automaticamente para você.



3. Exemplo de uma estratégia para Opções Binárias

Os passos seguintes irão guiá-lo para um exemplo de como desenvolver uma estratégia para Opções Binárias, armazenada em um indicador que se comunicará com a Binary-Options-Strategy-Tester. Você pode construí-lo sozinho ou apenas baixar o código do BinaryOptionsStrategyExample.mq4.

Observação: Esta estratégia não é uma estratégia lucrativa para Opções Binárias! Ela é apenas um exemplo de como desenvolver uma estratégia dentro de um indicador para se comunicar com o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester. Claro que você deve criar uma estratégia rentável por si próprio. Você verá que este utilitário irá ajudá-lo a testar e melhorar sua estratégia para Opções Binárias.



3.1 Definição de uma estratégia para Opções Binárias

Primeiramente, nós temos de definir a estratégia e seus valores que podem ser alterados (parâmetros de entrada). A documentação MQL4 mostra todos os indicadores técnicos, que podem ser tratados pela interface iCustom: https://docs.mql4.com/indicators.

Suponha que eu gostaria de criar uma estratégia de cruzamento de Média Móvel simples com uma MA "rápida" e outra "lenta" para negociar na próxima vela após o cruzamento delas. A documentação diz, como nós podemos obter o valor de uma única Média Móvel: https://docs.mql4.com/indicators/ima.

Complementando, nós gostamos de escolher os valores para o "período médio de MA" (rápido e lento) e para o "preço aplicado", bem como para o "método da média". Outros valores (como símbolo, período e deslocamento) dependem do caso de teste (por exemplo, o símbolo que está rodando no testador) e devem ser definidos automaticamente. Por isso, nós precisamos basicamente das seguintes variáveis ​​para a Média Móvel:

int ma_period

int ma_method

int applied_price

Como nós precisamos de duas Médias Móveis para verificar os seus cruzamentos, nós precisamos dos seguintes parâmetros de entrada com alguns valores padrão para a estratégia de exemplo:

int period_fast = 5;

int period_slow = 10;

int method_both = 0;

int applied_price_both = 0;





3.2 Criação de uma estratégia para Opções Binárias

Você precisa criar um indicador que armazena a sua estratégia para Opções Binárias para arrastá-lo no gráfico onde o Binary-Options-Strategy-Tester está sendo executado.

Abra o MetaEditor (no MetaTrader 4 clique em "Ferramentas" -> "Editor da Linguagem MetaQuotes" ou simplesmente pressione F4) e clique em "Novo":

O Assistente MQL irá aparecer. Selecione o "Indicador personalizado" para criar um indicador vazio e clique em "Avançar":

Digite o nome, direitos autorais e o link da estratégia, bem como os parâmetros de entrada com seus tipos e valores padrão (valores iniciais), clicando no botão "Adicionar" e pressione "Avançar":

Na guia dos manipuladores de eventos, selecione a caixa de seleção "OnCalculate" já que nós precisamos deste evento para verificar a nossa estratégia a cada tick. Pressione "Avançar":

Na guia das propriedades de desenho, selecione a caixa de seleção "Indicador em janela separada", já que nós precisamos de uma janela separada para imprimir os valores de depuração. Pressione "Concluir":

O código inicial de seu indicador será parecido como este:











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/en/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



input int period_fast= 5 ;

input int period_slow= 10 ;

input int method_both= 0 ;

input int applied_price_both= 0 ;







int OnInit ()

{







return ( INIT_SUCCEEDED );

}







int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{







return (rates_total);

}







3.2.1 Os parâmetros de entrada

Os parâmetros de entrada iniciais são criados com o Assistente MQL (ver 3.2 Criação de uma estratégia para Opções Binárias) e nós vamos melhorá-los com os seguintes passos.

Para evitar ter que digitar os valores de int para ao preço aplicado e o método da média das Médias Móveis nos parâmetros de entrada, o tipo de method_both e applied_price_both é alterado de int para uma enumeração com um valor padrão.

ENUM_MA_METHOD: https://docs.mql4.com/constants/indicatorconstants/enum_ma_method

ENUM_APPLIED_PRICE: https://docs.mql4.com/constants/indicatorconstants/prices#enum_applied_price_enum

Além disso, são adicionados comentários aos parâmetros de entrada para mostrar os comentários como rótulos em vez de nomes de variáveis:

...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...

Com estas alterações nos parâmetros de entrada, nos é fornecido uma lista suspensa com os valores disponíveis para selecionar, bem como os "rótulos" para os parâmetros de entrada:



3.2.2 Inclusão da Binary-Options-Strategy-Library

Se você tiver baixado e armazenado a biblioteca (ver 2. Instalação) dentro da pasta \Include ([caminho do seu MetaTrader 4]\MQL4\Include), você será capaz de incluir a biblioteca como esta:











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/en/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



#include <BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh>







...

A biblioteca estará disponível apenas como está descrito no exemplo acima, se você colocá-la na pasta \Include de seu MetaTrader 4.

Não é necessário alterar o conteúdo da biblioteca!

A Binary-Options-Strategy-Library irá melhorar os parâmetros de entrada com mais dois novos parâmetros:

Coloque apenas uma ordem de VENDA ou COMPRA por vela

Verifique a estratégia apenas no início de uma nova vela



3.2.3 Adicionar a CallStrategy()

Adicione uma chamada para a função CallStrategy() no OnCalculate() ao seu indicador de estratégia para chamar a estratégia a cada novo tick. CallStrategy() é fornecido pela Binary-Options-Strategy-Library que você incluiu como descrito acima:

...









int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{



CallStrategy();



return (rates_total);

}







A função CallStrategy() em Binary-Options-Strategy-Library irá chamar uma função chamada CheckMyRules() em seu indicador, onde você pode colocar suas regras para a estratégia para Opções Binárias.

Portanto, você tem que implementar a função CheckMyRules() no seu indicador da estratégia para Opções Binárias.



3.2.4 Implementação da CheckMyRules() e da função auxiliar

Na função CheckMyRules(), que é chamada através da Binary-Options-Strategy-Library, as condições para a estratégia são implementadas e as ordens são colocadas através da função PlaceTrade() que se encontra na biblioteca. Os valores de ambas as Médias Móveis são temporariamente armazenadas nas variáveis ​​para compará-los dentro das condição "se" (if), enquanto que os valores das Médias Móveis são retirados da-função auxiliar GetValuesForMA():



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}



















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}





3.2.5 Impressão dos valores de depuração

A função PrintDebugValue() fornece a possibilidade de imprimir os valores de depuração, enquanto o testador estiver em execução. No exemplo abaixo, os valores das Médias Móveis são impressos com o nome de sua variável ​​como rótulos:



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past)

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}





3.2.6 O uso de indicadores externos (arquivos ex4)

Além disso, a estratégia para Opções Binárias pode acessar um indicador externo que armazena seus valores em buffers, mesmo que este seja apenas uma arquivo EX4 -compilado.

Suponha que nós gostaríamos de incluir a linha de sinal do indicador KVO https://www.mql5.com/pt/code/8677 para colocar ordens somente se a linha de sinal for maior que 0 para uma COMPRA e abaixo de 0 VENDA. Baixe o indicador KVO.mq4 e coloque-o compilado (arquivo ex4) na pasta \Indicators\Downloads ([caminho do seu MetaTrader 4]\MQL4\Indicators\Downloads).

Para compilar o arquivo .ex4 que nós precisamos, abra o arquivo KVO.mq4 no MetaEditor e clique no botão "Compilar" ou simplesmente reinicie o MetaTrader 4 após o arquivo ser armazenado na pasta descrita e o MetaTrader 4 fará isso automaticamente para você.

Primeiro, nós temos que identificar os buffers relevantes que armazenam os correspondentes valores para o acesso. Para isso, pressione o botão "Janela de dados" no MetaTrader 4 para mostrar todos os buffers disponíveis dos indicadores utilizados e arraste o indicador KVO para um gráfico. Ao passar a cruz (crosshair) sobre o gráfico (pressione o botão de rolagem do mouse no gráfico para abri-la), será exibido na janela de dados os valores dos buffers do indicador correspondente ao horário e período que ela estiver:

Os rótulos da janela de dados nos diz que o segundo valor do buffer do indicador armazena a linha de sinal. Se os buffers dos indicadores não tiverem rótulos, nós podemos encontrar o caminho certo comparando os valores do buffer com o valor apresentado sob a cruz no gráfico e no indicador. Os Buffers de um indicador começam com 0, por isso nós temos o valor do buffer 1 = buffer 0, o valor do buffer 2 = buffer 1 e assim por diante, sendo que nós temos que acessar o buffer 1 para obter o valor do sinal.

Em seguida, nós temos que saber todos os parâmetros de entrada do indicador externo que nós gostaríamos de acessar. Ao arrastar o indicador em um gráfico, nós vemos todos os parâmetros de entrada:

Suponha que nós gostaríamos de acessar o indicador com os valores (padrão): 34, 55 e 13. Nós usamos uma função auxiliar (com base na iCustom), que nos fornece a possibilidade de obter os valores do indicador com os parâmetros para o buffer e o deslocamento (shift), enquanto que o deslocamento 0 será o valor da vela atual, o deslocamento 1 o valor da última vela, o deslocamento 2 o valor da segunda para a última vela e assim por diante. Além disso, nós armazenamos temporariamente os valores do buffer do indicador e melhoramos a condição "se" da estratégia:



...





input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE;



...



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );





double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO__( 1 , 0 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past

&& kvoSignal < 0 )

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past

&& kvoSignal > 0 )

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}

















double GetValuesFromIndicator__KVO__( int _buffer, int _shift= 0 )

{



return (

iCustom (

NULL ,

0 ,





"\\Downloads\\KVO.ex4" ,



34 ,

55 ,

13 ,







_buffer,

_shift

)

);



}



Também é possível melhorar os parâmetros de entrada do nosso indicador, que contém a estratégia, com os valores do indicador KVO utilizado e definir os valores através das variáveis na função auxiliar. Como este tutorial deve ser apenas de exemplo e "o mais simples possível", esta variante não é exibida.



3.3 O código completo

Abaixo, você encontrará o código completo do Binary-Options-Strategy-Example de todos os passos acima, pronto para ser arrastado no Binary-Options-Strategy-Tester para testar e ver os resultados no gráfico:











#property copyright "Copyright 2016, __martin__"

#property link "https://www.mql5.com/en/users/__martin__"

#property version "1.00"

#property strict

#property indicator_separate_window



#include <BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh>











input int period_fast = 5 ;

input int period_slow = 10 ;

input ENUM_MA_METHOD method_both = MODE_SMA ;

input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price_both = PRICE_CLOSE ;









int OnInit ()

{







return ( INIT_SUCCEEDED );

}









int OnCalculate ( const int rates_total,

const int prev_calculated,

const datetime &time[],

const double &open[],

const double &high[],

const double &low[],

const double &close[],

const long &tick_volume[],

const long &volume[],

const int &spread[])

{





CallStrategy();





return (rates_total);

}



















void CheckMyRules()

{







double emaSlow_Current = GetValueForMA(period_slow, 0 );

double emaFast_Current = GetValueForMA(period_fast, 0 );







double emaSlow_Past = GetValueForMA(period_slow, 1 );

double emaFast_Past = GetValueForMA(period_fast, 1 );





double kvoSignal = GetValuesFromIndicator__KVO__( 1 , 0 );



PrintDebugValue( "emaSlow_Current: " ,( string )emaSlow_Current, 0 );

PrintDebugValue( "emaFast_Current: " ,( string )emaFast_Current, 1 );

PrintDebugValue( "emaSlow_Past: " ,( string )emaSlow_Past, 2 );

PrintDebugValue( "emaFast_Past: " ,( string )emaFast_Past, 3 );



if (emaFast_Past > emaSlow_Past

&& emaFast_Current < emaSlow_Past

&& kvoSignal < 0 )

{

PlaceTrade( OP_SELL );

}



if (emaFast_Past < emaSlow_Past

&& emaFast_Current > emaSlow_Past

&& kvoSignal > 0 )

{

PlaceTrade( OP_BUY );

}



}





















double GetValueForMA( int _period, int _shift)

{

return iMA ( NULL , 0 ,_period, 0 ,method_both,applied_price_both,_shift);

}

















double GetValuesFromIndicator__KVO__( int _buffer, int _shift= 0 )

{

return (

iCustom (

NULL ,

0 ,





"\\Downloads\\KVO.ex4" ,



34 ,

55 ,

13 ,







_buffer,

_shift

)

);

}







4. Execução do backtest (vídeo)

O vídeo a seguir mostra como executar um backtest de sua estratégia para Opções Binárias no Testador de Estratégia do MetaTrader 4:

Inicie o Binary-Options-Strategy-Tester no Testador de Estratégia do MetaTrader 4 e defina os parâmetros de entrada

Arraste o indicador de estratégia para as Opções Binárias no gráfico, defina os parâmetros de entrada e marque "Permitir importar de experts externos" na aba "Comum"

Arraste os indicadores utilizados com os seus parâmetros de entrada no gráfico para ver seus valores enquanto o testador está em execução (opcional)

Salve todas as configurações em um template (modelo) para executar o teste com todas as configurações novamente - usando o botão de pausa do Testador de Estratégia(opcional)

Veja os resultados de sua estratégia para Opções Binárias no gráfico do Testador de Estratégia



5. Execução do forward test

Para realizar um forward test, arraste o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester e o seu indicador de estratégia sobre o gráfico de sua conta demo ou real, em vez de usá-lo Testador de Estratégia:

Arraste o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester no gráfico de sua conta demo ou real e defina os parâmetros de entrada

Arraste o indicador de estratégia para as Opções Binárias no gráfico, defina os parâmetros de entrada e marque "Permitir importar de experts externos" na aba "Comum"

Arraste os indicadores utilizados com os seus parâmetros de entrada no gráfico para ver seus valores enquanto o forward test está em execução (opcional)

Salve todas as configurações em um template (modelo) para executar o teste novamente com todas as configurações (opcional)

Veja os resultados de sua estratégia para Opções Binárias no gráfico de sua conta demo ou real



6. FAQ

Pergunta: Por que você mostrou um exemplo de uma estratégia não lucrativa para Opções Binárias?

Resposta: Este é apenas um exemplo de como desenvolver uma estratégia em um indicador para se comunicar com o utilitário Binary-Options-Strategy-Tester no mercado para testar e melhorar a sua estratégia.

Pergunta: Binary-Options-Strategy-Tester encerra com erro após uma quantidade exata de perdas "Array out of range". Por quê?

Resposta: Binary-Options-Strategy-Tester pode apresentar um erro após x perdas para parar o Testador e analisar a situação no gráfico. Se você não quiser, basta desligar a opção nas configurações.

Pergunta: As setas não aparecem no gráfico depois que eu arrastei o meu indicador com uma estratégia sobre ele. O que aconteceu?

Answere: Você tem que habilitar "Permitir importar de experts externos" na aba "Comum" enquanto você arrasta seu indicador com a estratégia no gráfico (aparecerá um erro na mensagem de log, neste caso).

Pergunta: As setas não aparecem no gráfico depois que eu arrastei o meu indicador com uma estratégia sobre ele com "Permitir importar de experts externos" habilitado. Por quê?

Answere: A estratégia tem de chamar uma função da Binary-Options-Strategy-Tester para colocar as ordens virtuais. Relacionada com o conceito de licença MQL4, isso só irá funcionar se o produto tiver uma licença válida. Portanto, você tem que adquirir o produto.

Pergunta: As setas não aparecem no gráfico depois que eu arrastei o meu indicador com uma estratégia sobre ele e eu obtenho erros como "Cannot call..." ou "Cannot load..." no log do MetaTrader 4. O que eu posso fazer?

Resposta: Use a versão mais recente (maior que v1.00) da BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh. Verifique a tag da versão no código de sua BinaryOptionsStrategyLibrary.mqh e veja changelog v1.01 da BinaryOptionsStrategyLibrary.

Pergunta: Eu não vejo nenhum resultado nas guias do Testador de Estratégia "Resultados", "Gráfico", "Relatório". Onde eu posso ver os resultados?

Resposta: O Testador de Estratégias do MetaTrader 4 não tem suporte para Opções Binárias, assim, essas guias não são usadas. Portanto, este utilitário calcula todos ganhos e perdas, imprimindo os resultados no gráfico.



7. Diversos

Este utilitário foi criado devido a minha necessidade de testar estratégias para Opções Binárias automatizadas no Testador de Estratégia do MetaTrader 4 para longos períodos de tempo em um curto espaço de tempo e para fazer forward test no gráfico da corretora. Eu gastei muito tempo para a definição e implementação do conceito do Binary-Options-Strategy-Tester, bem como na sua documentação. Talvez haja uma maneira melhor de fazer isso e talvez algumas melhorias irão aproximá-lo à suas necessidades. Por favor, sinta-se livre em entrar em contato para ideias de melhoria!