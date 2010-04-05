Phoenix Drawdown Meter

피닉스 드로다운 미터 (MT5)





메타트레이더 5용 실시간 드로다운 모니터링 도구입니다. 차트에 실시간 계정 드로다운 비율을 표시하여 트레이더가 리스크를 관리하고 계정 한도 초과를 방지하도록 지원합니다.





목적





드로다운은 프로프 펌 계정이나 엄격한 리스크 관리 포트폴리오를 운영하는 트레이더에게 가장 중요한 리스크 지표입니다. 드로다운 한도를 초과하면 계정이 무효화되거나 수주간의 성과가 사라질 수 있습니다.





피닉스 드로다운 미터는 브로커 서버의 순자산 및 잔고 데이터를 기반으로 현재 드로다운을 지속적으로 가시화합니다. 가격과 포지션 변동에 따라 미터가 자동 업데이트되어 트레이더가 한도 초과 전에 조기에 대응하고 노출을 줄일 수 있도록 합니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 미터가 즉시 표시되며 별도 설정 없이 사용 가능합니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 차트에서 실행해야 하는 전문가 자문(EA)입니다. 실시간 순자산 데이터를 사용하여 현재 계좌의 드로다운만 표시합니다.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5성급 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.