Phoenix Breakeven Button

피닉스 브레이크이븐 버튼 (MT5)





메타트레이더 5용 원클릭 손절 조정 도구입니다. 단 한 번의 버튼 클릭으로 모든 오픈 포지션을 브레이크이븐으로 이동시켜, 거래가 수익 상태에 진입한 후 하락 위험을 제거합니다.





목적





활성 거래 중 여러 포지션에 걸쳐 손절매를 수동으로 조정하는 것은 시간을 낭비하고 망설임을 유발합니다. 피닉스 브레이크이븐 버튼은 즉각적인 위험 보호 기능을 제공하여 가격이 유리하게 움직일 때 트레이더가 한 번의 클릭으로 안전을 확보할 수 있게 합니다.





버튼을 누르면 모든 오픈 포지션을 식별하고, 스프레드를 포함한 진정한 브레이크이븐 수준을 계산한 후 손절매를 자동으로 수정합니다. 아직 수익을 내지 못한 포지션은 건너뜁니다. 설치 후 차트에 버튼이 표시되며 별도의 설정은 필요하지 않습니다.





설치 방법





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 버튼이 즉시 표시됩니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 차트에서 실행해야 하는 전문가 자문(EA)입니다. 실행 중인 계정의 포지션만 수정합니다. 모든 브로커 및 심볼 유형과 호환됩니다.





피드백 및 리뷰





이 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5성급 리뷰를 남겨 주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 실제로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축합니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





Phoenix Global Investments Ltd 개발

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.





