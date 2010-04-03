Phoenix Spread Panel

피닉스 스프레드 패널 (MT5)


MetaTrader 5용 실시간 스프레드 모니터링 패널. 차트에 현재 매수/매도 스프레드를 포인트 단위로 표시합니다.


목적


스프레드 확대는 거래 손실의 가장 간과되기 쉬운 원인 중 하나입니다. 유동성이 낮은 시기, 롤오버, 뉴스 이벤트 또는 변동성이 큰 상황에서는 스프레드가 급격히 확대되어, 그렇지 않으면 유효한 거래를 순식간에 손실로 전환시킬 수 있습니다.


피닉스 스프레드 패널은 스프레드 비용을 지속적으로 실시간으로 가시화하여, 트레이더가 포지션 진입 또는 관리 전에 정보에 기반한 실행 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 패널은 자동으로 업데이트되며 모든 심볼 유형과 호환됩니다.


설치 방법


MQL5 마켓에서 다운로드하여 원하는 차트에 부착하세요. 패널은 즉시 표시되며 별도의 설정이 필요하지 않습니다.


요구 사항


MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 이 지표는 모든 브로커 및 심볼과 호환됩니다.


피드백 및 리뷰


본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5점 만점 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.


지원


MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.


개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.


