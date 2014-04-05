Currency Strength Suite

통화 강도 분석 도구 (MT5)


8개 통화 및 금을 대상으로 실시간 통화 강도 분석, 상관관계 추적, 세션 기반 트레이딩 인텔리전스를 제공하는 전문적인 7탭 대시보드.


개요


통화 강도 분석 도구는 7개의 전문 패널(강도 측정기, 세션 성과, 페어 스캐너, 분석 탭, 상관관계 매트릭스, 상관관계 클러스터, 설정)을 통해 포괄적인 다중 통화 분석을 제공합니다. 이 시스템은 RSI 모멘텀, SMA 추세 확인, ATR 변동성 측정을 활용해 -10에서 +10까지의 척도로 강도를 추적합니다.


대시보드는 사용자 지정 가능한 시간대(H1/H4/D1)에 걸쳐 모든 페어의 실시간 강도 차이를 표시하고, 신호를 자동 분류(강력 매수/매도, 보통, 반전)하며, 원클릭 차트 전환 기능을 제공합니다. 상관 행렬은 모든 통화 간 관계(-1.0~+1.0)를 보여 중복 거래를 방지하고 헤징 기회를 식별합니다.


탐지 시스템에는 GAP 알림(강도 3.0포인트 이상 급등), 다이버전스 탐지(가격과 강도 불일치), 돌파 플래그(14바 고점/저점 2.5포인트 이상 돌파)가 포함됩니다. 시스템은 시장 개장/폐장을 자동 감지하며 주말 데이터 동결 보호 기능을 지원하고, 사운드/푸시/이메일 알림을 제공합니다.


설정


MT5 마켓에서 구매 후 자동 설치됩니다. 차트에 부착하면 대시보드가 자동으로 로드되며 모든 통화쌍이 자동 감지됩니다. 수동 설정 불필요.


기술적 요구사항


MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 자동 브로커 접미사 인식. Windows 10/11 및 Mac(Wine/Parallels 경유)에서 작동합니다.


패키지 구성


평생 라이선스, 동시 10개 활성화, 평생 업데이트, MQL5 PM을 통한 우선 지원이 포함된 풀 7탭 대시보드.


피드백 및 리뷰


본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5성급 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.


지원


MQL5 개인 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.


개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.


