Phoenix News Countdown Calendar

피닉스 뉴스 카운트다운 캘린더 (MT5)





메타트레이더 5용 실시간 경제 뉴스 카운트다운 패널. 다가오는 고영향 이벤트를 정확한 카운트다운 타이머와 함께 표시하여 트레이더가 변동성 급등 시 리스크를 관리할 수 있도록 지원합니다.





목적





경제 뉴스 발표는 예상치 못한 변동성, 슬리피지, 손실을 초래합니다. 고영향 이벤트에 무턱대고 진입하면 기술적 설정과 리스크 관리가 즉시 무효화될 수 있습니다.





피닉스 뉴스 카운트다운 캘린더는 예정된 경제 이벤트를 수집하여 브로커 서버 시간과 동기화합니다. 패널은 실시간으로 업데이트되는 카운트다운 타이머와 함께 다가오는 뉴스 이벤트를 표시하여, 변동성이 발생하기 전에 트레이더가 포지션을 준비하거나 일시 중지하거나 청산할 수 있도록 합니다.





설치





MQL5 마켓에서 다운로드하여 차트에 부착하세요. 캘린더 패널이 즉시 표시되며 별도 설정 없이 사용 가능합니다.





요구 사항





MetaTrader 5 빌드 3280 이상. 차트에서 실행해야 하는 전문가 자문(EA)입니다. 브로커 서버 시간을 사용하며 예정된 뉴스 이벤트를 표시합니다. 시간 정확도는 브로커 피드에 따라 다릅니다.





피드백 및 리뷰





본 도구가 유용하다고 생각되시면 MQL5에 5성급 리뷰를 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 피드백은 향후 Phoenix 업데이트, 개선 사항 및 신규 도구 개발에 직접 반영됩니다 — 트레이더가 진정으로 가치 있게 여기는 기능을 더 많이 구축하겠습니다.





지원





MQL5 비공개 메시지를 통한 평생 지원. 24시간 이내 응답 보장.





개발사: Phoenix Global Investments Ltd

© 2025 Phoenix Global Investments Ltd. 판권 소유.