Transaction Speed MT5

이 지표는 시장에서 관심이 나타나는 영역을 강조 표시한 후, 주문이 누적되는 영역을 보여줍니다.

이는 **대규모 오더북(호가창)**처럼 작동합니다.

이것은 거대한 자금을 위한 인디케이터입니다. 성능은 탁월하며,

시장에서 어떤 관심이 있든 반드시 포착할 수 있습니다.

(이것은 완전히 새로 작성되고 자동화된 버전입니다 – 이제 수동 분석은 필요하지 않습니다.)

**거래 속도(Transaction Speed)**는 새로운 개념의 인디케이터로,

시장에 대규모 주문이 언제, 어디에 쌓이는지를 보여주며, 그 이점을 분석합니다.

매우 초기 단계에서 트렌드 전환을 감지할 수 있습니다.

FX 시장에서 흔히 사용하는 "거래량(volume)"은 오해입니다. 실제로는 시간당 가격 변화량이므로, 올바른 용어는 거래 속도입니다.

우리가 어떻게 사고하고, 행동하며, 분석하느냐가 가장 중요합니다.

분석 패러다임의 전환은 필수적입니다.

이 인디케이터는 외환 시장에서의 볼륨 개념을 논리적으로 재정의하여,

정확하고 독특한 도구로 만들어 줍니다.

사용 방법:

기본적으로 이 지표는 자동 모드로 설정되어 있으며, 모든 시간 프레임에서 독립적으로 작동합니다.

수동 모드로 전환하려면, Auto / Manual Mode 버튼을 클릭하면 됩니다.

수동 모드에서는 모든 계산이 2025년 1월 1일부터 시작됩니다.

이 날짜는 원하는 대로 변경 가능하며, 다양한 결과를 분석할 수 있습니다.

권장되는 데이터 기간은 4~6개월입니다.

이 기간은 여러 사이클을 포함하기 때문에 결과의 신뢰도를 높여줍니다.

기간이 길수록 표시되는 존(Zone)은 적어집니다.

시장에 명확한 관심이 드러나면, 보라색 사각형으로 강조 표시됩니다.

그 후에 **주문 누적 존(Order Accumulation Zone)**이 생성됩니다.

가격이 이 존을 상방 돌파 하면, 상승 추세 로 간주되며, 존은 녹색 으로 바뀝니다.

가격이 하방 돌파하면, 하락 추세로 간주되고, 존은 빨간색으로 표시됩니다.

캔들이 존 바깥에서 완전히 형성되고, 경계선을 건드리지 않으면,

**진짜 돌파(Breakout)**로 판단합니다.

캔들이 완전히 존 외부에서 형성되면, 이는 돌파 신호이며 시장의 방향을 알려줍니다.

트렌드는 반대 방향으로 돌파가 발생하거나,

새로운 관심 존이 나타날 때까지 유지됩니다.

당신은 "존에서 존까지" 전략으로 매매할 수 있습니다:

예시 1:

주문 누적 존이 돌파되면, 시장의 방향으로 진입하세요.

예시 2:

4시간 차트에서 상방 돌파가 발생하고 시장이 상승합니다.

그 후 1시간 차트에서 새로운 존이 생기면,

포지션을 종료하고 1시간 존이 새로운 방향을 제시할 때까지 기다릴 수 있습니다.

예시 3:

당신이 존 안에 있을 때는, 윗쪽에서 매도, 아랫쪽에서 매수를 시도할 수 있습니다.

이는 레인지 트레이딩이지만 위험도가 높습니다.

절대로 인디케이터 방향에 반대하여 매매하지 마세요! 절대 안 됩니다!

존이 양방향으로 동시에 돌파되면,

**고변동성 경고(High Volatility Alert)**가 표시됩니다.

이것이 바로 자금의 흔적입니다.

그리고 이것은 눈으로 볼 수 없는 것들입니다.

왜냐하면 우리는 FX에서 틱 볼륨만 보기 때문인데,

이것은 시장에서 가장 큰 오해 중 하나입니다.

이 거래 속도 인디케이터는 틱 볼륨을 실제 시장 활동으로 변환해줍니다.

이것은 고급 분석을 위해 설계된 매우 진지한 도구입니다.

추천 설정:

통화쌍 : 높은 틱 볼륨이 있는 종목만 (예: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD 등)

시간 프레임 : 모든 시간대

최소 예치금 : 없음

계좌 유형 : 제한 없음

브로커: 제한 없음, 그러나 대형 브로커가 거래량이 많아 더 적합

순수한 과학입니다.



